2023-05-24 21:04:00

Meghalt Tina Turner

Az amerikai énekesnő, a rock királynője 83 éves volt.

A svájci Küsnachtban lévő otthonában szerdán meghalt Tina Turner – jelentette be az amerikai énekesnő ügynöke. A rock királynője, a Private Dancer, a What's Love Got to Do With It és a The Best előadója 83 éves volt.

Tina Turner Anna Mae Bullock néven 1939. novenver 26-án született a Tennessee állambeli Brownsville-ben. Még tinédzser volt, amikor vokalistaként csatlakozott Ike Turner együtteséhez, ahol nemsokára szólóénekessé lépett elő, és össze is házasodott a zenekar vezetőjével. A házasság szakmailag volt sikeresebb, Ike és Tina Turner rengeteg dala került fel a slágerlistákra. Kapcsolatuk azonban fokozatosan megromlott, Ike a kábítószerek rabja lett, s nemcsak kihasználta, de verte is feleségét, aki sokszor csak napszemüvegben, fájdalomcsillapítókkal teletömve tudott színpadra állni. A pohár 1976-ban telt be: Tina Turner egy nyíltszíni veszekedés után kisétált a színpadról és férje életéből, és 36 cent készpénzzel új életet kezdett.

2007-ben drogtúladagolásban elhunyt férjével többé nem vette fel a kapcsolatot, csak nevét tartotta meg. Amikor 1991-ben együtt kerültek be a rock halhatatlanjai közé, Phil Spector vette át helyettük a kitüntetést.

Tina Turner addig szólóban is befutott, kísérletezett rockkal, diszkóval, de eleinte csak nagyon kevés sikert zudhattoptt magáénak, mígnem 1984-ben aztán a rock egyik legnagyobb meglepetéseként ható visszatérésének lehetett tanúja a világ. A 44 éves énekesnő Private Dancer című albumából 12 millió példány kelt el, három Grammy-díjat söpört be és a What's Love Got to Do with It című dala listavezető lett az Egyesült Államokban. Ettől kezdve világszerte zsúfolt arénákban lépett fel, albumai több millió millió példányszámban keltek el. 1994 óta élt a Zörichi-tó partján fekvő Küsnachtban. 2013-ban, már hosszú kapcsolat után házasodott össze Erwin Bachhal, az EMI lemezkiadó egyik igazgatójával. Ugyanabban az évben vette fel a svájci állampolgárságot és mondott le az amerikairól.

Két saját gyermeke született, az idősebbik fia, Raymond a Kings of Rhythm szaxofonosától, Raymond Hilltől 1958-ban, a fiatalabbik, Ronald 1960-ban Ike Turnertől, akinek két másik gyermekét is a sajátjaként nevelte fel. Raymond 2018-ban öngyilkos lett, Ronald 2022-ben vastagbélrákban halt meg.