Jól megadták a ritmust: Nincs még egy ilyen összetartó társaság a zenében, mint a dobosoké

Sajnos az ember általában csak idős korában érti meg, hova tartozik. Persze lehet, hogy akkor sem, és ez csak az öregségnek értelmet, örömet adó képzelgés. Mindenesetre erős, megtisztító erejű élmény. A trivialitás katarzisa. Hiszen az derül ki, hiába volt a sok mocorgás, hely- meg útkeresés, borzasztó szűkre szabott az igazi mozgástér: a felnőtté válás közege, a közös startvonal és az első kilométerek, amikor még látni a célt.