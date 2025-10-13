A P.Mobil és a belőle évtizedek alatt kivált zenekarok közül az Ős-P.Box és a Dinamit tervezte megidézni szombaton a nyolcvanas évek hangulatát öregeknek és fiataloknak, ahogy elnevezték, a Dinoszauruszok éjszakáján.
Bombaként robban a közösségi médiában a Szandi Rock Band első videóklipje. A detonáció nem csupán az újdonság erejének köszönhető, hanem annak az elképesztő energiának is, ami árad a csapatból. Az Alapi Istvánnal és Bogdán Csabával fémjelzett formáció, igazi kuriózum lehet a magyar könnyűzenében.
Annak a svéd cégnek, amelyet az ABBA egyik tagja, Björn Ulvaeus alapított.
A magyar rocktörténet hatvanas-hetvenes évekbeli hőskorát meséli el egy nemrég megjelent képregény.
Sajnos az ember általában csak idős korában érti meg, hova tartozik. Persze lehet, hogy akkor sem, és ez csak az öregségnek értelmet, örömet adó képzelgés. Mindenesetre erős, megtisztító erejű élmény. A trivialitás katarzisa. Hiszen az derül ki, hiába volt a sok mocorgás, hely- meg útkeresés, borzasztó szűkre szabott az igazi mozgástér: a felnőtté válás közege, a közös startvonal és az első kilométerek, amikor még látni a célt.
A rendszer még a kritika gyanúját sem tűri.
Mindben idők egyik legjobb budapesti rock koncertjét annyira élvezte Eddie Vedder, hogy szinte le sem akart menni a sportaréna színpadjáról.
A hat évvel ezelőtt felállásban lépnek színpadra, és új lemez is lesz
Üveghegy címmel jelentette meg harmadik nagylemezét a USEME. A kvintett az elmúlt egy évben vált megkerülhetetlen szereplővé a hazai rockzenei és fesztiválszcénában.
Augusztus 15-én lesz 50 éve, hogy a Woodstock név végérvényesen bevonult a rocktörténelembe. Az amerikai fesztivál, ahol két születés és három haláleset történt, ahol 50 cent volt a hot dog ára, és 1,4 millió dolláros bukóval zárt, a jelenre is hatással van: például az ott készült dokumentumfilm bevétele közelíti a 100 millió dollárt.
Csak a rock ’n roll – röviden így jellemezhető a glasgow-i formáció, a Franz Ferdinand, mely a Szigeten is hozta a zenéjükkel járó lüktetést.
Rendhagyó zenés könyvbemutatóval ünnepelték A magyarock története első kötetének új kiadását.
Harminc évvel ezelőtt alapították a rockzenei iskolát, és ezt is örömzenével ünnepli.
Ian Hill-lel, Judas Priest alapító basszusgitárosával a budapesti koncert előtt beszélgettünk titkos favoritokról, zenekaros pólókról, japán cukimetálról és alvásról a turnék alatt.
Ha a koncertszínpadok választékát böngésszük, kissé az az érzésünk, hogy a farsang nem ér véget februárban. A stíluskavalkád egész évben tartani fog. José Cura februárban popkoncerten lép színpadra, André Rieu klasszikusokat népszerűsít, a Sziget "mínusz 1-dik" napjának vendége pedig egy igazi pop ikon: Robbie Williams.
Utolsó albumát készíti jövőre és búcsúturnéra indul 2015-ben a Black Sabbath, minden idők talán legsikeresebb heavy metál zenekara.
Ha egy rock-sztár megingásait, kellemetlenségeit, vagy paranoiáit kívánnánk elmondani, a listáról Sinéad O’Connor nem hiányozhatna, miközben ő marad máig a műfaj egyik legeredetibb tehetsége.
Ha egy zenész, énekes nagy sikereket ér el egy bandával, egy stílussal, onnantól kezdve tehet bármit, mindig azzal hasonlítják össze további munkásságát, főleg akkor, ha előző korszakát sem tagadja meg. Így aztán szegény Robert Plant évek óta kap hideget-meleget szólólemezeire, mert fúrton-fúrt a Led Zeppelint kérik rajta számon.
Soha semmit nem csinált úgy, ahogyan a rock más csillagai. Kate Bush fittyet hányt a zene, az imázs szabályainak még azzal is, hogy sikerei csúcsán 1979-ben visszavonult a koncertezéstől. A különleges szépségű angol énekes-zeneszerző 35 év után tért vissza a színpadra és szenzációs sikert aratott.
Szenvedély-betegeknél (is) nagyon fontos a példa. A negatív és a pozitív egyaránt. Méghozzá az a leghatásosabb, ha saját környezetükből táplálkoznak. A sokszor az élet legsűrűbb részét próbáló rock-zenészeknél is előfordul, hogy egymást segítik, hogy lejöjjenek valami pusztító szerről.
A rock egyetemessé válásával, és a hangtechnika fejlődésével az 1970-es évek fordulóján egymás után jelentek meg a műfaj nagyjainak koncertlemezei. Ezek az élő felvételek már képesek voltak visszaadni a koncertek semmihez sem hasonlítható hangulatát, a zenekarok és a közönség egymásra találásának kegyelmi pillanatát.
Egyszer Ian Anderson, a Jethro Tull alapítója arra a kérdésre, hogy milyen érzés „klasszikussá” válni, azt felelte: „Nem vagyok klasszikus, még élek!”. Az azonban mindenképpen az első jele a klasszikussá válásnak, ha egy művészeti ág, irányzat, mozgalom (ahogy tetszik), múzeumba kerül, de legalább retrospektív kiállítást nyitnak róla.
„Olyan korban nőttem fel, amikor a fiúk nem szerették az apákat” – így vezeti be önéletrajzát Mike Rutherford, a Genesis együttes egyik alapítója. A 64 éves gitáros az első a legendás angol progresszív banda tagjai közül, aki megírja személyes és a Genesisszel kapcsolatos emlékeit.
Több mint 20 éve tűnt fel a modern zene egén egy vörös hajú, érdekes arcú lány, aki zongoránál ülve megteremtette a „rock kamarazene” egyik legérdekesebb, kissé intellektuális, de azért nagyon is befogadható irányzatát. Az anyai ágon cherokee származású Tori Amos tavaly töltötte be 50. életévét és úgy döntött: nem törődik a külvilággal, a show-biznisz hagyományaival. Saját kezébe veszi további művészi sorsát.
„Soha nem voltak kétségeim Istennel és az Ördöggel kapcsolatban. Mindannyiunkban két természet harcol egymással egy életen át. Azért teremtettem meg Alice-t, hogy megéljem a rossz oldalamat”.