Horváth Gábor;

Donald Trump;republikánus elnökjelöltek;Ron DeSantis;

2023-05-25 09:10:00

Először hadat üzent Miki egérnek, most Donald Trump ellen indul a melegellenes floridai kormányzó

Beindult a tülekedés a republikánus elnökjelöltségért. Többen is úgy érzik, hogy lehet keresnivalójuk, de valós esélye csak Ron DeSantisnak van. Illetve lenne, ha látszana rajta, hogy szívesen csinálja.

Új versenyzővel immár tízfősre bővült a Republikánus Párt elnökjelölti versenye és ha szegény Elon Musk nem született volna Dél-Afrikában, lenne az a mezőny tizenegy fős is. A világ jelenlegi második leggazdagabb embere azonban az amerikai alkotmány miatt kénytelen beérni a királycsináló szerény szerepével, korábbi külföldi állampolgárból ugyanis nem lehet elnök. Ron DeSantis floridai kormányzó szerda este – Elon Musktól amúgy nem idegen technikai problémák után - vele beszélgetve, a Twitteren jelentette be indulását. Donald Trump a legutóbbi felmérések átlagát tekintve a republikánus szavazók 55 százalékának támogatását élvezi, csaknem 34 százalékot ver a második helyen debütáló vetélytársra, úgyhogy izgalomra látszólag semmi ok. A helyzet azonban nem ilyen egyértelmű.

DeSantis az amerikai „visszatérésre” húzza fel az elnökjelöltségi kampányát, a CNN szerdán közzétett közvélemény-kutatása szerint pedig ha arra kerülne a sor, a konzervatív szavazók 85 százaléka tudná támogatni, ami gyakorlatilag megegyezik Trump megítélésével (84 százalék).

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg — Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023

Nem csoda, hogy az exelnök gonoszkodó tévéreklámmal köszöntötte, emlékeztetve a nézőket arra, hogy csakis ő lenne képes az első naptól megkezdeni a rendrakást Washingtonban. „Túl bő neki a gallér” – tette hozzá saját Twitter-utánzatán, a Truth Socialen. Joe Biden elnök sem állta, meg, ő a Twitteren poénkodott: „Ez a link működik!” - írta, a saját kampánya adományoldalára vezetve híveit.

DeSantist leginkább onnan ismeri az Egyesült Államok, és a világ, hogy hadat üzent Miki egérnek. Ami eredetileg őrültségnek tűnt, az utólag új értelmet nyert: a kormányzót a melegek jogai elleni felszólalása és az államában 75 ezer embert foglalkoztató szórakoztatóipari Góliát, a Disney elleni támadása szempillantás alatt trumpi magasságokba (mélységekbe) repítette. Az amerikai sajtó nagy részében „ki ne mondd, hogy meleg!” néven emlegetett floridai törvény megtiltja az iskoláknak az LMBTQ-problematikával kapcsolatos felvilágosítást. Ez és az abortuszt a terhesség hatodik hete után tiltó új szabályozás a republikánus törzsszavazók szemében valóságos sztárrá tette a még csak 44 esztendős kormányzót, akinek népszerűsége a tél végén már Trumpéval vetekedett. Azóta viszont erősen visszaesett, miután a volt elnök kíméletlenül megsorozta.

A jóval a bejelentés előtt megkezdett kampánya során kiderült, hogy DeSantis messze nem olyan szórakoztató, mint Trump, híján van a politikai karizmának és képtelen a spontán kommunikációra. Erre jutottak azok a brit konzervatívok is, akiknek Londonban volt alkalmuk meghallgatni. Többen is azzal jöttek ki a teremből, hogy DeSantison az érdeklődés hiánya látszott, mielőbb le akarta tudni a kötelező feladatot.

Ennek ellenére könnyen lehet, hogy ő lesz a befutó, legalábbis, ha a hamarosan 77. évébe lépő Trumpba belecsap egy jogi, netán politikai mennykő. Azon még korai elmélkedni, hogy 2024 novemberében melyiküknek milyen esélyei lennének a 81. évét taposó Joe Biden vagy egy másik demokrata párti jelölt ellenében. Most mindenesetre nagyon úgy néz ki, hogy vagy Trump vagy DeSantis neve lesz a szavazócédulán. Elméletben lehetne mind a kettő is, de valószínűtlen, hogy bármelyikük beérné a másodhegedűs szerepével.

Őket, messze leszakadva, csupán 6-6 százalékkal követi Nikki Haley volt ENSZ-nagykövet és az exelnök elhidegült alelnöke, Mike Pence. Előbbi leginkább az alelnökjelöltségben reménykedhet, utóbbi meg a csodában, ha az a bizonyos mennykő Trumpon kívül DeSantist is eltalálná. De talán abban sem, mert a republikánus szavazók egy része máig nem bocsátotta meg neki, hogy 2021. január 6-án nem tagadta meg a választási eredmények összesítését - 45 százalékuk most azt mondja, hogy semmiképpen se szavazná rá. Nyáron már lesznek televíziós viták, amelyeken a biztonsági játékot játszó Trump egyelőre nem kíván részt venni. Az államok előválasztásai februárban indulnak, az elnökjelölő konvenciót jövő júliusban Milwaukee-ban tartják. Az elnökválasztás időpontja 2024 november 5.