Á. B.;

Egyesült Államok;ostrom;Capitolium;

2023-05-25 12:54:00

Négy év börtönre ítélték azt a férfit, aki a Capitolium ostromakor feltette a lábát Nancy Pelosi asztalára

Azzal védekezett, hogy csak WC-re akart menni és csak megnézegette az épületben elhelyezett műalkotásokat.

Négy és fél év börtönbüntetésre ítélték szerdán azt a férfit, aki a Capitolium ostromakor azzal vált híressé, hogy lefotózták, amint épp Nancy Pelosi akkori házelnök irodájában az íróasztalon pihentette lábait – írja a CNN.

A „Bigo” néven is ismert Richard Barnettet az esküdtszék januárban nyolc vádpontban, köztük polgári rendbontás miatt ítélte el. A legfőbb vádpont, a hivatalos eljárás akadályozása miatt akár 20 év börtönt is kaphatott volna. – Ön lett a január 6-i események egyik arca. Azt hiszem, még élvezte is” - mondta Christopher Cooper kerületi bíró az ítélethirdetés után. – Még belegondolni is félek, mi történt volna, ha ne adj' isten, a házelnök vagy több munkatársa akkor éppen ott tartózkodik” - tette hozzá.

A bírósági dokumentumok szerint január 6-án Barnett tíz percet töltött Pelosi irodájában, és csak akkor távozott, amikor egy irritáló anyagot fújtak be a helyiségbe. Ezen idő alatt felrakta a lábát Pelosi íróasztalára, és egy trágár üzenetet hagyott neki. Emellett lenyúlt egy borítékot is, amelyet később mint egy trófea, úgy mutogatott a csőcseléknek.

Barnett nem tanúsított megbánást. Mindezt a büntetés kiszabásakor is figyelembe vette a bíró. – Azt akarják, hogy megbánást tanúsítsak olyan dolgokért, amelyeket nem követtem el. Nyilvánvalóan fellebbezek az ügyben - jelentette ki. Azt hangoztatta, csak azon tetteiért fog bocsánatot kérni, amelyeket szerinte a zavargás során követett el. – Elismerem, dühös voltam aznap, és ezért bocsánatot kérek - tette hozzá.

A tárgyaláson azzal védekezett, hogy csak vécézni szeretett volna, s ha már arra járt, akkor megcsodálta az épületben elhelyezett műalkotásokat. Az erőszakos akció 2021-ben történt, amikor Donald Trump megvadult hívei erőszakkal behatoltak a washingtoni törvényhozás épületében.