Óriási tűz volt Sydney központjában, összeomlott egy hétemeletes épület

Népszava-MTI;

tűz;Ausztrália;Sydney;

2023-05-25 13:26:00

A lángokat sikerült megfékezni, ötven embert még időben evakuáltak.

Tűz pusztította el Sydney egyik hétemeletes épületét csütörtökön, a tűzoltóság közlése szerint a tüzet sikerült megfékezniük, és előtte mintegy 50 embert még időben evakuáltak.

A lángok helyi idő szerint délután négy körül csaptak fel az épületben, amelynek egyes részei ezt követően összeomlottak. Helyszíni beszámolók szerint a tűz nyomán felszálló sűrű fekete füstöt a város majdnem minden pontjáról látni lehetett.

Az oltásra több mint 120 tűzoltót és 30 járművet mozgósítottak.

SURRY HILLS | Wall collapses as major fire engulfs seven-storey building. New video footage, released by FRNSW, shows the moment a wall from an engulfed building in Surry Hills came crashing down onto the street below. pic.twitter.com/mZeYGg1Kox

A gyárként, majd szállodaként funkcionáló, Sydney központi részén található épületben egy ideje már csak hajléktalanok húzták meg magukat, őket a 9News ausztrál hírtelevízió szerint sikerült kimenekíteni.

Adam Dewberry tűzoltóparancsnok közölte: biztonsági okokból a szomszédos házakban élőket is evakuálták. Hozzátette, hogy a gyanú szerint a lángok a harmadik emeleten csaptak fel. A tűz okát még vizsgálják.

More than 100 firefighters, from 20 fire trucks and multiple stations, continue to work to extinguish the blaze in two buildings.

At this stage, it is believed both impacted buildings have been vacant.

Firefighting operations are expected to continue throughout the night. pic.twitter.com/nvbLVX8YRb