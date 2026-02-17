Indítéka egyelőre nem ismert, ám mentális problémái miatt korábban is összeütközésbe került a törvénnyel.
Házi készítésű, teniszlabdából fabrikált robbanószerkezetet is készítettek, néhány nappal a támadás előtt pedig terepszemlét tartottak.
Edith Brutman, lánykori nevén Markovics Edit a kárpátaljai Nagyszőlősön született 1946-ban. Ausztráliában a Bné Brit zsidó szervezet helyi csoportjában az előítélet- és diszkriminációellenes bizottság alelnöke volt.
Mindhárom bátor civil meghalt a támadásban.
Mindkét személy hátterét vizsgáljuk – közölte az új-dél-walesi rendőrfőkapitány.
Az ausztrál hatóságok terrorcselekményként kezelik a lövöldözést.
A Scotland Yard közölte, nincs olyan információ, amely szerint a Sydney-ben elkövetett terrortámadás és a londoni fenyegetettségi szint között kapcsolat lenne, de ennek ellenére fokozza a jelenlétét.
A vérfürdő után jelenleg 40-en vannak kórházban, köztük négy gyermek. A világ vezetői sorra ítélték el a támadást, amelyet a hatóságok terrorcselekményként kezelnek.
Szerdán 13 helyszínen tartott házkutatást a rendőrség, hét fiatal férfit őrizetbe vettek.
A feltételezett elkövetőt – egy 16 éves fiút, aki nem volt ismeretlen a rendőrség előtt – őrizetbe vették.
A hatóságok szerint a sérültek közül senki sincs kritikus állapotban.
Apja szerint a mentálisan beteg férfi gyógyszeres kezelés alatt állt, a támadás előtt hagyta abba.
Az új-dél-wales-i állami rendőrkapitány közölte, hogy bár a támadó hivatalos azonosítása még hátravan, ha valóban az az elkövető, akiről információik vannak, vélhetően nem terrortámadás történt.
A hatóságok egyelőre hat halottról tudnak, a támadóval egy kivezényelt rendőr végzett.
Kitört a botrány.
Együttműködnek a hatóságokkal. Szemtanúk egy csoport fiatalt láttak elrohanni a helyszínről a tűz keletkezésekor.
A lángokat sikerült megfékezni, ötven embert még időben evakuáltak.
A térségben köröző helikopterekről számos ragadozót láttak a fürdőzők és a szörfözők közelében.
Az ausztrál oltási program nagyon nehezen halad, a lakosságnak közel a negyede kapott csak oltást.
Hetente négy-öt hulladékgyűjtő túra indul, egy hónap alatt 200 kilogramm, főleg műanyag csomagolóanyagot gyűjtenek össze.
A rendelkezés szombat éjfélkor lép életbe, ezt követően a korlátozás megszegőit 200 ausztrál dollárra (körülbelül 45 839 forint) büntethetik.
December végéig mindannyiukat bíróság elé állítják.
Az éjszakai legalacsonyabb hőmérséklet 25,3 Celsius-fok volt, de reggel 4 óra 30 percre már 30 Celsius-fokra emelkedett, majd immár a második egymást követő napon gyorsan elérte a 40 Celsius-fokot.
A 49 éves férfit a nyomozók kedd reggel vették őrizetbe az egykori tetthelytől nem messze. Melegek elleni gyűlöletből elkövetett emberölés gyanúja miatt fogták el.
A Gospers-hegyi tűz október végén keletkezett egy nemzeti park területén, és mintegy 8 ezer hektárnyi területet pusztított el.
John Barilaro közölte: a tűzoltóság nagyon leterhelt a tüzek miatt, amelyek közül sok az állam fővárosa közelében pusztít.
Egy nővel végezhetett a 21 éves fehér férfi, egy másik pedig biztosan miatta került kórházba.
Karácsonyi örömünnep helyett kitelepítés az osztályrésze Sydney egyes lakónak.
Ellopták egy ősi óriáscápa 8 centiméteres fogkövületét egy nyugat-ausztráliai nemzeti parkból - idézte a BBC hírportálja a helyi hatóságok keddi közleményét. A kövület a nagyjából 2,6 millió éve kihalt megalodon faj egyedéhez tartozott.
Denevérkölykök ezreit pusztíthatta el az Ausztráliában tomboló hőség, Sydney egyik városrészében a fákról potyogtak a tetemeik - írta a news.com ausztrál kiadása nyomán az MTI.