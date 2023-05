Szomjas elefántcsorda tört be egy kameruni városba

MTI-Népszava;

Kamerun;elefánt;

2023-05-25 15:10:00

A száraz térségben víz után kutató állatok legkevesebb két ember halálát okozták.

Szomjas elefántcsorda hatolt be a héten egy észak-kameruni városba és a környező településekre, legalább két ember halálát okozva – közölték szerdán a helyi hatóságok.

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) szerint a veszélyeztetett állatfaj mintegy 6830 példánya él Kamerun területén. Az utóbbi években a természetvédelmi erőfeszítéseknek köszönhetően ugyan növekedett az állományuk, de az életterük zsugorodásával egyre gyakrabban hatolnak be ültetvényekre és településekre eltaposva a termést, károkat okozva az épületekben, és néha előfordulnak sérüléssel vagy halállal végződő incidensek is.

Jean Nyemeg, a kameruni vadőrség tisztségviselője szerint

Oumarou Tamboutou, a közeli Kalfou körzet polgármester-helyettese szerint az elefántok a múlt héten egy férfi halálát okozták a térségben.

A helyi lakosok a közösségi médiában felvételeket osztottak meg az aszfaltozott utakon kószáló elefántokról. Nyemeg szerint vadőrök igyekeztek az állatokat egy 120 kilométerre található természetvédelmi térségbe terelni.

Migration left these elephants stranded & wandering through #Maroua town in #Cameroun’s Far North Region. Sadly, prolonged droughts made worse by climate change & poaching make the species of flora & fauna they once feasted on in their habitat harder to find. pic.twitter.com/qK2NGkEcGw