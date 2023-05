Népszava-MTI;

Németország;Oroszország;Svédország;Dánia;diplomáciai feszültségek;bekéretés;

2023-05-25 15:24:00

Oroszország több ország nagykövetét is berendelte, mert még mindig nem találták meg az Északi Áramlat felrobbantásának felelőseit

Moszkva Németországot, Dániát és Svédországot kéri számon, sőt Stockholmot többszörösen is bünteti, mert áprilisban orosz diplomatákat utasítottak ki a skandináv országból.

Oroszország bekérette Németország, Svédország és Dánia nagykövetét; az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy a vezető diplomatákon számon, kérik Északi Áramlat gázvezetékeit tavaly szeptemberben megrongáló robbantások kivizsgálások „teljes hiányát” – jelentette a Sky News. Hozzátették, a Kreml korábban a nyomozás felgyorsítását kérte az érintett országoktól.

A robbanások Svédország és Dánia gazdasági övezetében történtek, és mindkét ország eddigi vizsgálatai azt állapították meg, hogy a szándékosan rongálták meg a balti-tengeri Északi Áramlat két gázvezetékét, és a hatóságok nem csak ebben a két országban, hanem Németországban is nyomozást indítottak, de felelőst, felelősöket máig nem találtak. Az orosz külügyminisztérium most mind mind a három országot azzal vádolja, hogy szándékosan húzzák az időt, és el akarják titkolni, hogy ki áll a robbantások mögött. Sőt, azt is állítják, hogy „a bűncselekmény nyomait”, vagyis a bizonyítékokat is rejtegetik.

Oroszország különösen Svédországra van kiakadva, olyannyira, hogy Stockholmmal szemben lépéseket is tesz, és ezt külön közölték is a svéd nagykövettel. – Válaszul Svédország vele szemben tanúsított konfrontatív politikájára, Oroszország szeptember 1-jétől megszünteti göteborgi főkonzulátusának tevékenységét, és ugyanezzel a hatállyal visszavonja hozzájárulását a szentpétervári svéd főkonzulátus tevékenységéhez – írták. Továbbá amiatt, hogy Stockholm még áprilisban öt orosz diplomatát nemkívánatos személynek minősített, most Moszkva is kiutasít öt hasonló státuszú svédet.