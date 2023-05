Gál Mária;

Robert Fico;

2023-05-25 21:39:00

Egyre népszerűbb Fico pártja

Mióta év elején átvette a vezetést Peter Pellegrini Hlas szociáldemokrata pártjától, Robert Fico Smerje hónapról-hónapra erősödik és egyre jobban távolodik ellenfeleitől.

Májusban már 21,3 százalékkal nyerte volna meg a parlamenti választásokat, ha most és nem szeptemberben rendezték volna. A Hlast már a Zuzana Caputova államfőhöz köthető Progresszív Szlovákia (PS) is megelőzte, a PS-t 14,2, a Hlas-t 14 százalékon mérték. Negyedik helyen az újfasisztákként is emlegetett szélsőjobb Republika áll 8,7 százalékkal. A 2021-es választás két legnagyobb pártját, a kormánykoalícióban mindvégig egymással marakodó OLaNO, Igor Matovic bukott miniszterelnök alakulatát és a liberális SaS-t keményen büntetik a szavazók, előbbi 7,3, utóbbi 6,2 százalékos támogatást tudhat maga mögött. A parlamentbe nyolc párt jutna be, de nincs közöttük a magyar Szövetség, amely tovább gyengülve már csak 2,6 százalékon áll.