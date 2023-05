Gy. D.;

Ukrajna;áldozatok;klinika;orosz-ukrán háború;rakétacsapás ;

2023-05-26 13:13:00

Klinikát ért rakétacsapás a kelet-ukrajnai Dnyipróban, egy ember meghalt, több megsebesült

A sebesültek között van egy három és egy hat éves gyerek is.

Klinikát ért rakétacsapás a kelet-ukrajnai Dnyipróban, legalább egy ember meghalt, 15 megsebesült – adta hírül pénteken a BBC ukrán tisztségviselőkre hivatkozva.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette a támadását tényét, és közölte, a hatóságok dolgoznak az emberek kimenekítésén a klinika területéről. Az elnök felvételt is megosztott a károkat szenvedett klinikáról. A felvételen azt látni, amint tűzoltók dolgoznak a helyszínen, miközben az épületből füst ereszkedik fel.

Szerhij Liszak regionális kormányzó tájékoztatása szerint a város csütörtök éjszaka került tűz alá. – Nagyon nehéz éjszaka volt. Az ellenség elsöprő támadást indított rakétákkal és drónokkal – fogalmazott. Később megerősítette, hogy a sebesültek között van egy három és egy hat éves gyerek. A 11 felnőtt sebesült közül kettő állapota súlyos.

Az ukrán hatóságok közlése szerint 17 rakétát és 31 drónt lőttek le az éjszaka során.

Az orosz erők által indított drónok és rakéták némelyike dnyiprói és harkivi célpontokat, köztük egy tartálytelepet talált el. Célba vették a fővárost, Kijevet is, tisztségviselők pedig arról számoltak be, hogy a leszedett drónok darabjai hullottak egy bevásárlóközpont tetejére, továbbá egy ház és több személyjármű is károkat szenvedett.

Oroszország az elmúlt hetekben ismét fokozta az ukrajnai infrastrukturális létesítmények elleni csapásait a tervezett ukrán ellentámadás tükrében.

Beszámolók szerint az ukránok két dél-oroszországi régióra is csapást mértek egy rakétával és egy drónnal csütörtökön, igaz, az orosz fél közlése szerint a rakétát leszedte a légvédelem.

Eközben robbanás okozott károkat egy lakó- és egy irodaházban a dél-oroszországi Krasznodarban, bár nem tudni, a robbanást pontosan mi okozta. Az orosz média szerint dróntámadás történt.