nepszava.hu;

előadás;vizsga;Budapesti Corvinus Egyetem;Orbán Ráhel;BDPST Group;

2023-05-26 16:12:00

ZH-ra készültek a corvinusos diákok, helyette Orbán Ráhel-előadást kaptak

Az előző nap ráadásul külön figyelmeztették a diákokat, hogy kötelező a részvétel. Az egyetem és a BDPST Group egymásra mutogat.

ZH-ra készültek a corvinusos diákok, helyette Orbán Ráhel-előadást kaptak – adta hírül pénteken az rtl.hu a hallgatók elmondása alapján.

A beszámoló szerint az előző nap ráadásul külön figyelmeztették a diákokat, hogy kötelező a részvétel, ám a zárthelyi helyett előadást kaptak a miniszterelnök „saját lábon álló” lányától a BDPST Group szakmai gyakornoki programjával kapcsolatban.

A vállalat szerint a Corvinus határozta meg az időpontot, így nem tudtak arról, hogy emiatt el kell halasztani a vizsgát. Ezzel szemben az egyetem arra szorítkozott, hogy a vállalattól érkezett a megkeresés. Igaz, a Corvinus meg is jegyezte, hogy szerinte a diákok érdeklődését „az is igazolja, hogy az előadás végén számos hallgatói kérdést tettek fel”. Arra is hivatkoztak, nem számít egyedi esetnek, hogy volt hallgatók visszatérnek előadást tartani. Arra már nem tértek ki, miért pont egy zárthelyi időpontjára időzítették ezt.

Mint azt a portál megjegyzi, a hallgatók sérelmezték, hogy az eset miatt új vizsgaidőpontot kaptak (és, mondhatni, tulajdonképpen feleslegesen készültek). A Budapesti Corvinus Egyetem ezzel kapcsolatban azt írta: „az előadásra eredetileg meghirdetett zárthelyi dolgozatot – amely a tantárgy érdemjegyében csak részpontot jelent – az összes hallgató ugyanazon a napon, a tantárgy kötelező szemináriumi időpontjaiban írta meg, így semmilyen hátrány nem érte őket”.