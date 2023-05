Á. B.;

BKV;busz;tömegközlekedés;

2023-05-26 18:30:00

Fél millió ütheti a markát annak a BKV-sofőrnek, aki hoz még egy járművezetőt a céghez

Sőt, az sem akadály, ha valakinek nincsen meg a jogosítványa: nekik a képzés mellett bónuszokat is fizetnek.

Új, nyári toborzókampányt indít a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) - olvasható a cég pénteki közleményében.

Mint írják, az egész Európában problémákat okozó autóbuszvezető-hiányra reagálva extra bónuszokkal indítják új toborzókampányukat. A nyári kampány ideje alatt mind az új belépőnek, mind az őt ajánló BKV-s munkatársnak bruttó 500-500 ezer forint bónuszt fizetnek, amennyiben 6 hónap múlva is a BKV-nál dolgoznak főállásban. Emlékeztetnek, hogy a vállalatnál jelenleg 2000 autóbuszvezető és 280 trolibuszvezető dolgozik, átlagos bruttó keresetük már 730 ezer forint.

Kitérnek arra is, hogy az is jelentkezhet, akiknek nincsen D kategóriás vizsgája. Nekik is jár extra juttatás: a BKV folyamatosan indítja képzéseit a C kategóriával rendelkező jelentkezőknek, akik a tanfolyam ideje alatt is munkatársak lesznek és a munkabér mellett sikeres vizsgánként (összesen 4 alkalommal) bruttó 150 ezer forint bónuszt is kapnak. Járművezetői állásra B kategóriás jogosítvánnyal is lehet jelentkezni - olvasható a tájékoztatásban.