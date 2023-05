Papp Zsolt;

áfa;szja;adózás;adóteher;Mazars;adóék;globális minimumadó;

2023-05-27 07:00:00

Hatalmas pofont kapott a magyar adórendszer

Érkeznek a jövő évi adótörvények, a változatásokat behatárolja, hogy szűk a kormány mozgástere. Az USA által az év végével felmondott adóegyezmény hatalmas presztízsveszteség.

A kormány a következő napokban, a 2024-es költségvetés tervezetével egy időben benyújtja az adótörvények módosítását is a parlamenthez – közölte az eheti Kormányinfón Varga Mihály. A pénzügyminiszter sok részletet nem árult el a törvénycsomagról. Látva az idei költségvetés rendkívül magas hiányát, valamint a jövő évit övező tucatnyi bizonytalanságot, szinte semmilyen adócsökkentésre nem nyílik lehetőség. A pénzügyminiszter ezért pozitív hírként azt kommunikálta, hogy jövőre is megmaradnak a családi és egyéb személyi jövedelemadó-kedvezmények, ezekhez nem nyúl hozzá a kormány. Vagyis már ennek is örülni kell - üzente.

Pedig komoly adócsökkentéseket vállalt a kormány az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások során, az uniós támogatásokért cserébe. Az ígérte, hogy 2023 végével teljesen megszünteti a tavaly év közben bevezetett különadókat, extraprofitadókat, amiből nagyobbrészt az energiatámogatásokat finanszírozta. Varga Mihály a legutóbbi kormányinfón már arról beszélt, hogy a kormány a „korábbi vállalásainak megfelelően megkezdi ezen adók kivezetést”, így csökkenhet bankokat, és az energiacégeket terhelő sarc. A különadók, csak idén, mintegy 900-1000 milliárd forint adóbevétellel gazdagították a költségvetést, ami a GDP 1,2 százaléka.

Pedig ez számottevő versenyhátrányt jelent a magyar cégeknek, ugyanis más európai országokban sehol nem vezettek be ilyen széles körűen különadókat az elmúlt években.

Nem ez az egyetlen dolog amely versenyhátrányt jelent a magyar gazdaság szereplői számára. Hasonlóan nagy gond, hogy az USA 2023. december 31-ével felmondta a kettős adóztatást kizáró egyezményt. Adóügyi kapcsolatokban ilyen visszalépésre Magyarországon még nem volt példa, korábban az újabb és újabb egyezmények megkötése volt a jellemző. Az egyezménynélküliség egyet jelent azzal, hogy a gazdasági együttműködés nehézkesebbé és drágábbá válik. A következmények várhatóan súlyosak lesznek, ez egy hatalmas pofon – ezt már H. Nagy Dániel, a Mazars Kft. adópartnere mondta a cég új közép-európai Adóbrossáruját bemutató sajtótájékoztatóján. A gazdaság szereplőinek biztos kereteket jelentő adóegyezmény hiányában előfordulhat, hogy ugyanazt a jövedelmet mindkét államban megadóztatják a jövő évtől kezdődően. Ez vonatkozik majd többek között a magyar magánszemélyek befektetéseire is, amelyeknél megduplázódik az adóteher, hacsak az év végéig ez ügyben nem lépnek a felek – tette hozzá H. Nagy Dániel.

A magyar adórendszer az elmúlt években sem változott derül ki a Adóbrosúrából: a kivételesen magas, Európában csúcstartó áfa-kulcs párosul az Unió legalacsonyabb 9 százalékos társasági adójával. A szakértő szerint a 27 százalékos áfa mértékében a közeljövőben nem várható változás, már csak azért sem, mert az idei áfa-bevételek számottevően elmaradnak a kormány terveitől, miközben a költségvetés komoly nehézségekkel küzd. Európai összehasonlításban nemcsak az áfa kiemelkedően magas Magyarországon, de munkát terhelők adót is, hacsak az érintettek nem tudják igénybe venni a családi adókedvezményt – derül ki a Mazars adataiból. A gyermektelen adózókat a kormány nemzetközi összehasonlításban jelentősen megadóztatja: adóék 41 százalék, vagyis 100 forint bérköltségből 41 forint megy a magyar államnak. Ennél magasak elvonás csak a német, az osztrák és a szlovák béreket terheli. Más a helyzet a gyermekes családok esetében, ilyenkor kiesik a 15 százalékos személyi jövedelemadó egy része, vagy a teljes összeg, így háromgyermekes családok esetében már csak 26 százalék az adóék, s ez a negyedik legjobb adat Közép-Európában.