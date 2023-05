Rosznáky Emma;

újságíró;gyereknap;

2023-05-26 20:49:00

Egy egész utca számára ír lapot az érdi kisfiú

Magyarországon talán Érdnek jutott a legfiatalabb főszerkesztő, a kilencéves Attila saját utcája számára kezdett el újságot írni. A Művezető utca lakóihoz szóló, kéthetente megjelenő Művezető Hírek eddig négy lapszámmal büszkélkedhet.

Attila az írott sajtó szinte minden egyes kulcsszerepét magára vállalta: újságíró, szerkesztő, terjesztő is egyben, a maga készítette példányokat édesapja társaságában viszi ki a helyieknek. Attila tevékenységéről elsőként egy érdi hírportál, az Érd Most! számolt be, ezután kereste meg lapunk az ifjú főszerkesztőt.

Attilától nem áll távol a lapírás mestersége, édesapja is újságíró, ám a Művezető Hírek egyedüli szerzője elárulja, alapvetően nem olvas nyomtatott sajtót – az Egy ropi naplója című könyvsorozatból jött az ötlet, ennek már a tizenharmadik kötetét olvasom – meséli Attila – az egyik történetben a főhős egy barátjával újságot kezd írni, gondoltam, hogy én is csinálhatnék egy ilyet az utcában. – Attiláéknál egyébként rengeteg könyv van, és a fiú szeret is olvasni, nem okoz neki gondot az írás. A lap kinézetét és logóját is maga Attila találta ki, aki nagyjából másfél óra alatt készíti el a példányokat, minden egyes újságot sajátkezűleg ír meg.

A lapban nagy hangsúlyt kap a sport, elsősorban a labdarúgás, emellett szó esik az üzemanyagárakról, az egyik májusi számban az érettségi vizsgákhoz is sok szerencsét kívánt a diákoknak a főszerkesztő. Az utcát érintő aktuális hírek összetétele kapcsán Attila úgy nyilatkozik – az információkat az internetről szedem, de nem egy az egyben lemásolom a szöveget, hanem átfogalmazom. Olyanokat teszek be a lapba, mint például az érdi kutyaszámlálás híre, vagy hogy a Szövő utcai kereszteződésnél megindultak a munkálatok meg egyéb érdekességeket. – Attila munkája nem maradt visszhang nélkül, az egyik lapszám után olvasói levelet és ajándékot is kapott az utcában élő nyugdíjas tanárnőtől – nagyon örültem az üzenetnek – meséli – a következő szám címlapján mondtam köszönetet érte. – A főszerkesztőt sokan biztatják a további munkára, motiváltnak is érzi magát – jó, hogy sokan elolvassák, amit írok, hogy tudják, én készítem a helyi újságot. – Mindezek ellenére Attila nem henceg eredményeivel az iskolában, egyrészt, mert szerény típus, másrészt, mert épp a harmadik osztályosok közt nem tudható, hogyan venné ki magát egy ilyen tevékenység, ki tudja, ciki-e vagy menő. A Művezető utca lakosai mindenesetre várják az újabb és újabb lapszámokat.

Attila elmondása szerint nem szeretné komolyan bővíteni vagy átformálni lapját, viszont az arányokon változtatna – több aktuális tartalmat tennék a lapba és valami egyéni, hosszabb írást, ami akár folytatásban jelenne meg, lehetnének még humorosabb viccek, és a gyerekrovat színezőit is aprólékosabbra tervezném. – A Művezető Hírek egyedüli szerzője úgy érzi szeretne később is írással foglalkozni.