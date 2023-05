nepszava.hu;

Nem a szexvideós karrierje, hanem kaszinói termelnek milliárdos bevételt Borkai Zsolt ügyvédjének

Rákosfalvy Zoltán példája mutatja, hogy a NER valóban nem hagy senkit sem az út szélén, aki a körön belül van.

Borkai Zsolt jachtos ügyvédjének még tart a party: a győri, a miskolci és a pécsi kaszinókat birtokló Rákosfalvy Zoltán cége 933 millió forintos osztalékot szavazott meg magának a 2022-es eredménye után – írja szombati cikkében az MFor. Az említett három kaszinó konkrétan a győri ügyvéd Casino Win csoportjához tartozik, amelyet a Treff-Klub Kft.-én keresztül birtokol.

„Egyelőre a győri kaszinóért felelős Casino Win Kft. és a végső tulajdonos Treff-Klub Kft. tavalyi beszámolója lett elérhető, de utóbbiból már a miskolci és a pécsi kaszinó eredményeire is lehet következtetni” – derült ki a gazdasági portál cikkéből.

A dokumentumok alapján a győri kaszinó árbevétele rekordot döntött: 2,5 milliárd forintot könyvelhettek el a 2021-es 1,8 milliárd forint után. Az eddigi rekord a 2020-as 2,3 milliárd forint volt. A Casino Win Kft. így végül 189,5 millió forint nyereséggel zárt 2022-ben, de ez messze nem rekord. Ez 2021-ben 167,8 millió forint volt, ellenben 2020-ban a 400 millió forintot is meghaladta. A korábbi évek sikereit is felhasználva most úgy döntöttek, hogy a nyereséget is meghaladó osztalékot szavaznak meg: 458 millió forintot. A végső tulajdonos Treff-Klub Kft. tavalyi beszámólójából pedig kiderült: 209 millió forint nyereséggel zártak, az osztalék pedig így lett 933 millió forint.

Az MFor írása nyomán az is újra megerősítést nyer, hogy a NER valóban nem hagyja az út szélén a gyanús, akár korrupciógyanús ügyletekkel teli tagjait. Rákosfaly Zoltánnak négy éve mindössze az úszószövetség elnökségének kellett búcsút intenie. A kormányzati szinten ebben a ciklusban már szerepet nem játszó egykori nemzetfejlesztési miniszter, Seszták Miklós sem panaszkodhat. A portál ugyanis megemlíti, hogy a győri kaszinónak van egy kisvárdai leágazása is. „A kaszinós cégeknek Kruppa Zsolt az ügyvezetője, aki például a kisvárdai TFK-IMPEX PLUSZ Kft. ügyvezetője is. Ennek a cégnek pedig a volt miniszter, jelenleg országgyűlési képviselő felesége, Sesztákné Berecz Marianna az egyik tulajdonosa” – áll a cikkben.