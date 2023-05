P. L.;

Oroszország;cenzúra;Kreml;állami média;Jevgenyij Prigozsin;orosz-ukrán háború;

2023-05-28 14:00:00

Jevgenyij Prigozsin állítja, tiltólistára tették az orosz állami médiában

Vélhetően nem függetlenül attól, hogy többször éles kritikát fogalmazott meg a Kremllel szemben.

Meg van róla győződve Jevgenyij Prigozsin, az orosz Wagner zsoldoscsapat vezetője, hogy a Kreml magas rangú tisztviselői megtiltották, hogy tudósítsanak róla az állami médiában. Egyúttal figyelmeztetett arra, hogy az ilyen félrevezető hozzáállás hónapokon belül az orosz nép ellenreakciójához fog vezetni – írja a Reuters.

A Vlagyimir Putyin szakácsaként is emlegetett zsoldosvezért – aki inkább Putyin mészárosának hívatná magát – az bosszantotta fel, hogy a Bahmut bevételéről szóló orosz beszámolókban lényegesen lekicsinyítették a Wagner szerepét és Prigozsin győzelmi beszédét sem játszották be. Mellesleg magának a városnak az elestét is elhallgatták majdnem egy napon át. A zsoldosvezér emiatt a hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette, hogy a Wagner nem egy csúszós szappandarab, amit ide-oda tologathatnak a bürokraták.

Jevgenyij Prigozsin a közelmúltban nem először szúrt oda a Kremlnek, egy Konsztantyin Dolgov Kreml-párti bloggernek adott interjújában például kijelentette, hogy az 1917-es polgárháborúhoz hasonló helyzet ismétlődhet meg Oroszországban. Szerinte Moszkva a „nácimentesítéssel” pont az ellenkezőjét érték el annak, amit akart: az ukrán hadsereg az egyik legerősebb lett, az ukrán nép pedig immár „mindenki számára ismert nemzet az egész világon”. Szerinte Oroszországnak statáriumra, újabb mozgósításokra van szüksége, illetve arra, hogy néhány évet „észak-koreai életmóddal” húzzon ki.