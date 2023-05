M.A.;

kereskedelem;infláció;Pilóta keksz;

2023-05-28 15:46:00

Brutális drágulással tért vissza a boltokba a Pilóta keksz

Nyomot hagyott a régi kedvencen az infláció.

Nemrég lapunk is beszámolt arról, hogy április végén újraindult a Pilóta keksz gyártása, és már meg is kezdődött a termék kiszállítása a kiskereskedőkhöz. Első körben a klasszikus Pilóta tér vissza a boltokba, majd később a Pilóta Tripla kakaós is. Most a Pénzcentrum arra hívta fel a figyelmet: a régi kedvenc valóban megjelent a boltok polcain, az ára pedig 850 forint környékén van.

Ezen nem is szabad csodálkozni, hiszen az infláció mértéke Magyarországon még mindig 24 százalék, de az élelmiszerek drágulnak a leginkább. A portál kiemeli, hogy a háztartási keksz 70 százalékkal kerül többe, mint egy évvel ezelőtt.

A hírek szerint a Pilóta keksz korábbi eltűnésének a hátterében az energiaválság mellett gyártókapacitásban felmerült gondok, valamint alapanyag- és csomagolóanyag hiány állt.