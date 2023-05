Juhász Dániel;

oktatás;Magyarország;hacker;feltörés;Kréta;

2023-05-30 10:23:00

Közpénzmilliárdokat költöttek rá, hackerek prédája lett a KRÉTA rendszer

Az elmúlt években több tízmilliárd forintot költöttek el oktatási informatikai rendszerek fejlesztésére, működtetésére is. A felsőoktatásban a Neptun tanulmányi rendszer, a közoktatásban és a szakképzésben a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) emésztett fel jelentős összegeket.

Az Átlátszó oknyomozó portál legutóbbi összesítése szerint a Neptun használatáért, fenntartásáért éves szinten százmillió forint körüli összegeket fizetnek az egyetemek az SDA Informatikai Zrt.-nek, amelynek tulajdonosa Fauszt Zoltán, Palkovics László korábbi innovációs miniszter egykori üzlettársa. A KRÉTA-ra pedig mintegy 40 milliárd adóforint ment el az elmúlt években az SDA-ból kivált eKRÉTA Informatikai Zrt-hez.

A tízmilliárdos fejlesztési pénzek ellenére a két rendszernél még évekkel a bevezetésük után is akadnak problémák a stabilitás és a biztonság terén. A Neptunnál és a KRÉTA-nál is előfordulhat, hogy nagyobb terhelésnél lefagy, utóbbi a Covid-járvány miatt elrendelt online oktatás során rendszeresen összeomlott. Ugyancsak 2020-ban 2,8 milliárd forintból fejlesztették tovább a rendszert, amely egy új modul, a Digitális Kollaborációs Tér létrehozását is magába foglalta; nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy a KRÉTA önmagában alkalmatlan a digitális távoktatás megvalósítására. 2021-ben további 3,9 milliárd, 2022-ben 1,6 milliárd, 2025-ig pedig összesen 11,4 milliárd forint értékben kötött szerződést az eKréta Zrt-vel az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ. Az utóbbi években ugyancsak több milliárd forintot fizetett ki a KRÉTA fejlesztéséért, működtetésért a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal is.

Tavaly év végén derült ki, hogy a KRÉTA-t több alkalommal is feltörték, a hackertámadás következtében illetéktelenek férhettek hozzá a rendszerben tárolt adatokhoz, így a diákok, tanárok személyes adataihoz is. Az eKRÉTA Zrt. Idén márciustól egy új biztonsági funkciót, a kéttényezős hitelesítést kezdte alkalmazni, de áprilisban és májusban is előfordult, hogy több iskola KRÉTA felületét is sikeres hackertámadás érte. Ugyancsak áprilisban a felsőoktatási Neptun rendszert is feltörték, több egyetem hallgatói illetéktelenektől megtévesztő üzeneteket kaptak.

A KRÉTA-ra a közeljövőben újabb bővítés is vár: mint a Népszava megírta, a kormány egy új értékelési rendszeren dolgozik, amivel a pedagógusok munkájának minőségét, hatékonyságát vizsgálnák, ehhez pedig egy új teljesítményértékelő felületet is létrehoznak a KRÉTA-n belül.