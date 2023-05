Ungár Tamás írása a Népszavának;

2023-05-30 14:05:00

Megszólalt a hosszúhetényi tanítónő, inkább felmond, mint hogy a státusztörvénnyel újra belerúgjanak

Mindkét elsős osztályt indító tanítónő felmondott a jóhírű hosszúhetényi általános iskolában. Egyikük elmondta, hogy az oktatás reménytelen állapota miatt távozik. A pedagógus, aki a Népszavának nyilatkozott távozása okairól, azt mondta: többé nem akar állami iskolában tanítani.

– Nagyon megvisel, ami történt. Szüleim, nagyszüleim, dédszüleim, nagybátyáim pedagógusok voltak, testvéreim is azok, soha senki sem mondott fel az állásában. De én már nem bírtam tovább.

Így beszél döntéséről Bognár Piroska, aki távozik a hosszúhetényi iskolából. A 47 esztendős tanítónő júniusban köszön el negyedikes osztályától, s az iskola, valamint saját terve szerint ősztől újra osztályt indított volna. Ám a közelmúltban jelezte igazgatójának, hogy felmond.

Erről először a Telex számolt be, amely arról is írt, hogy nemcsak a Bognár Piroska mondott fel az iskolában, hanem a másik olyan tanító is, aki – miután most elbúcsúzik a negyedikeseitől – ősszel az elsősökkel kezdte volna újra. Ám ő is távozik, ami komoly gondot okoz a jóhírű, művészeti oktatással is foglalkozó iskolának. A cikk arról is beszámolt, hogy a tanítók felmondásának hírére a múlt héten 40, hetényi szülő gyertyás demonstrációt tartott az iskola udvarán. Ott mindenki arról beszélt, hogy elégedettek az iskolával, eszükbe sincs máshová íratni gyermeküket, viszont aggódnak a hazai közoktatás állapota, a pedagógusok túlterheltsége, a szaktanárok hiánya és a tankönyvek rossz minősége miatt. Az iskola igazgatója nem nyilatkozhatott, az intézményt fenntartó Pécsi Tankerület vezetője, Tóth László Ákos viszont azt közölte, hogy Telex értesülései tévesek, ugyanis a hosszúhetényi iskola egyetlen pedagógusa sem jelezte távozási szándékát. A Telex újságírója azonban kiderítette, hogy a két pedagógus távozása május 17-én vált helyben nyilvánossá.

Tudni kell, hogy a Péccsel szomszédos Hosszúhetény perspektivikus település, így iskolája is az. A Zengő lábánál meghúzódó, természetes szépségekben gazdag község lélekszáma az elmúlt tizenöt évben 20 százalékkal nőtt, jelenleg 3500-an lakják a falut. Az ideköltözők többsége ifjúházas és középkorú. A falu független polgármesterétől, Csörnyey Lászlótól megtudtuk, hogy Hetényben most épül egy új bölcsőde, a 270 diákot oktató iskolába pedig a prognózisok alapján a következő években várhatóan még több gyereket íratnak, így valamennyi évfolyamon két, 20-22 tanulót oktató osztály indulhat majd.

Szerettük volna megtudni a tankerület vezetőjétől, hogy van-e változás a hetényi iskola dolgában, illetve, hogy akkor mi a valóság: tudtak vagy nem tudtak a tanítók távozásáról. Tóth László Ákos azt üzente, hogy nincs ideje, s tegyük fel inkább a kérdéseinket írásban. Megtettük, ha kapunk választ, megosztjuk olvasóinkkal.

Az egyik távozó pedagógus, Bognár Piroska elmondta, hogy 1999-ben kezdte pályáját, 16 éve lakik családjával Hosszúhetényben, és 14 éve tanít a helyi iskolában. Férje szintén pedagógus, ám átképezte magát és jelenleg rendszergazda a hetényi iskolában.

Bognár Piroska ennyit mondott terveiről: – Állami fenntartású, közoktatási intézménybe semmiképp se megyek.

Arra a kérdésre, hogy mindez mennyire jelent biztos megélhetést, Bognár Piroska így felelt:

– Most ez egyáltalán nem foglalkoztat. Van még dolgom az osztályommal, szeretnék tőlük szépen elbúcsúzni. Fáj a távozás. Ám az elmúlt években annyi nyomasztó hírt kaptunk arról, hogy a kormány mit tervez a pedagógusokkal, hogy egy ideje csak azt éreztem, nem szabad folytatnom. Az iskolánk minden tanára szenved attól, hogy mennyire reménytelen a pedagógustársadalom helyzete és jövője, hisz soha egyetlen javaslatunkra se kaptunk biztató választ, és úgy látjuk, esélytelen a küzdelmünk. Ráadásul vár ránk egy újabb megaláztatás, a státusztörvény, amivel a kormány még egy utolsót belerúg a földön fekvő pedagógusokba. Eldöntöttem, hogy ha azt elfogadja a parlament, felmondok. De végül nem bírtam kivárni, hisz teljesen mindegy, elfogadják-e a státusztörvényt. Ha nem fogadják el, akkor se vár ránk semmi jó, ez a kormány nem akar színvonalas közoktatást, és ehhez nem akarok asszisztálni. Egy életem van, szeretném a hátralevő aktív éveimet hasznosan, elégedetten eltölteni a pedagógus pályán.

Szerettük volna beszélni a másik távozó tanítónővel is, ám ő nem kívánt megszólalni. Az általunk megkérdezett hetényiek úgy tudják, hogy az ő felmondásának oka ugyanaz, mint Bognár Piroskáé.