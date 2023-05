Á. Z.;

2023-05-30 11:58:00

Nem akar vallomást tenni Schadl György sofőrje, aki azt állítja, csak pénzt szállított, bűncselekményt nem követett el

M. V. szerint ő csak hallomásból tudott arról, hogy Schadl György és Völner Pál között milyen kapcsolat lehet.

A negyedrendű vádlott, M. V. meghallgatásával folytatódott kedden Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnöke és Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium bukott államtitkára körül forgó korrupciós per a Fővárosi Törvényszéken.

M. V.-nek Schadl György sofőrjeként kulcsszerepe lehet az ügyben, naplóbejegyzései sok kulcsjelentőségű részletet árulnak el arról, hogyan működött a végrehajtói hálózat, amelyben ügyészségi gyanú szerint Schadl Györgynek adták a bevételük egy részét azok a végrehajtók, akiket az MBVK-elnökkel összejátszó Völner Pál segítségével neveztek ki. M. V. ma nem volt hajlandó vallomást tenni, Tóth Erzsébet bírónő olvasott fel a korábbi vallomásaiból. E szerint M. V. barátjának tartja Schadl Györgyöt, fiatalkoruk óta ismerték egymást. Azt elismerte, hogy az MBVK-elnök megbízásából rendszeresen vitt pénzt különféle személyeknek, köztük végrehajtóknak is, de jogcímről fogalma sem volt. Elfordult, hogy végrehajtók is küldtek pénzt Schadl Györgynek, néhányuk évente többször is tíz- vagy százmilliós összeget. M. V. az egyik kihallgatásán megnevezett öt olyan végrehajtót is, aki a perben már beismerte a bűnösségét. Nem mellesleg említett egy másik nevet is, mégpedig Völner Pálét, akinek Schadl György valamilyen rendszer szerint szintén küldött pénzt, több millió forintot, de ezeket az összegeket ő nem személyesen adta át a politikusnak.

Bár M. V. szerint ő csak hallomásból tudott arról, hogy Schadl György és Völner Pál között milyen kapcsolat lehet, Naplóbejegyzései tanúsága szerint tényleg közel állt Schadl Györgyhöz, a pénzszállításon kívül vitt autót Rogán Antal kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak, de süteményt is az MBVK-elnök szintén vádlott feleségének.

Kedden a Fővárosi Bíróság meghallgatja a hatodrendű vádlott Cs. É.-t is, a hét közül az egyedüli végrehajtót, aki nem ismerte be a bűnösségét, vagyis hogy a kinevezése fejében adott pénzt Schadl Györgynek. Cs. É., azt nem vitatja, hogy az MBVK-elnök háromszor is kapott pénzt tőle, de ezzel az állítása szerint csak egy tartozást egyenlített ki. Az ő ügyvédje kezdeményezte, hogy hallgassák meg Trócsányi László volt igazságügyi minisztert és Vízkelety Mariann exállamtitkárt is, akinek az idején őt kinevezték végrehajtónak.

Az ügyben Völner Pál és a harmadrendű vádlott, R. R. tett vallomást Schadl György után.