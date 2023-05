P. Sz. D.;

2023-05-30 15:54:00

Bőséges a felhozatal a Könyvhéten, százhetven kiállító kínálja köteteit száznegyvenhat pavilonban

N. Kósa Judit, lapunk munkatársa Nagykörút című kötete győzött a Szép Magyar Könyv 2022 versenyén Ismeretterjesztő könyvek kategóriában.

N. Kósa Judit, lapunk szerzője Nagykörút című kötete győzött a Szép Magyar Könyv 2022 versenyén Ismeretterjesztő könyvek kategóriában – a könyvet Pintér József grafikus tervezte, a képszerkesztő pedig Erdős Dénes, a Népszava fotósa volt. A hírt a 94. Ünnepi Könyvhét sajtótájékoztatóján jelentette be Orosz Márton tipográfus-művészettörténész, a Vasarely Múzeum igazgatója, aki ismertette a többi nyertest is. A Művészeti könyvek kategóriában Lugosi Lugó László posztumusz megjelent LUGO Graffiti. Read the Signs című, graffitikről készült fotóalbuma nyert, míg a Ludwig Múzeum két kötete is díjat kapott: Boros Géza A Magyar Pavilon a Velencei Biennálén című könyve a Múzeumi művészeti könyvek kategóriában, illetve a Rieder Gábor szerkesztésében megjelent {Script:Abstract}: Frey úr ír című album, mely Tamás László-díjban részesül.

Idén a Könyvhéten június 8. és 11. között százhetven kiállító kínálja köteteit száznegyvenhat pavilonban Budapesten a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Duna-korzón, illetve Veszprémben is. Emellett számos programmal készülnek a szervezők: a Vörösmarty téren délelőtt 10 és este 8 óra között több mint hatvan kötetbemutató beszélgetés lesz, a helyszínen péntek este a Besh o droM együttes szolgáltatja a zenét, szombaton pedig a Canarro zenekar játszik.

A június 8-ai, 16 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitón a Vörösmarty térre díszegyenruhában vonul be a Tűzoltózenekar, majd Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke köszönti a látogatókat. Ezt követően Margócsy István József Attila-díjas irodalomtörténész nyitja meg a Könyvhetet, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere pedig a Budapest 150 – Könyvfőváros program alkalmából mond ünnepi beszédet. Ezután a Szép Magyar Könyv 2022 verseny díjkiosztója következik, este 8-tól pedig Vecsei H. Miklós és alkotótársai mutatják be a QJÚB / A kocka kibontása című koncertszínházi előadásukat, mely Pilinszky János és Csoóri Sándor életműve alapján készült.