Á. B.;

Rétvári Bence;lőtér;Csárdi Antal;

2023-05-30 16:51:00

Videón, ahogy pisztolylövések hangja szól az LMP-s politikus telefonjából a Parlamentben, miközben egy zavaró lőtérről beszél

Méghozzá éppen a szóba forgó lőtér zaja. Állítása szerint nem szándékos volt, csak véletlenül hívták éppen, s nem halkította le az eszközt.

Furcsa közjáték zavarta meg hétfőn az Országgyűlés ülését.

A Lehet Más a Politika (LMP) képviselője egy olyan, ferencvárosi lőtérről beszélt, amely nagyon zavarja a helyieket. Csárdi Antal szerint a Péceli úton „folyamatosan úgy lövöldöznek, mintha az életük múlna rajta.” Beszámolója szerint ez a tevékenység több éve keseríti meg a környékbeliek mindennapi életét, de esetenként még a messzebb található Vágóhíd utcában is lehet hallani a lövések zaját.

Ekkor azonban megszólalt a politikus mobilja: méghozzá olyan hangon, mintha folyamatosan lőnének valahol. Minden tökéletesen hallatszott, ugyanis a készülék Csárdi zakójának belsejében volt, mikrofonjától néhány centiméterre. „Elnézést kérek, nem halkítottam le a telefonomat” – szabadkozott. A levezető elnök, Latorcai János megjegyzésére – miszerint reméli, hogy ez csak véletlen volt – azt felelte, „abszolút”.

Ezt követően aztán megjegyezte, hogy a kerületi önkormányzat független szakértőt kért fel, és a szakvélemény szerint a lőtér zajkibocsátása meghaladja a megengedett határértéket. Azt gondolom, hogy egyáltalán nem normális helyzet, hogy a Péceli úti lőtérről származó szabadtéri lövések zaja a környező házakban még zárt ablaknál is elviselhetetlen terhet jelent – jelentette ki az országgyűlési képviselő, majd felszólalása végén ismételten elnézést kért.

„Nem tudom, hogy mi volt szándékos, meg mi nem, ne vonjuk kétségbe az ön szavát, de azért nem volt ízléses szerintem ilyen hanghatásokat kelteni egy felszólalás közben” – reagált a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence megjegyezte, az ellenzéki politikus mondandója elején a békéről beszélt, „miközben az ön egykori párttársa, egykori miniszterelnök-jelölt-jelöltje, Karácsony Gergely meg olyanokról beszélt, hogy Magyarország háborúban áll, közben ön ilyen hangokat hallat. Tehát nem volt szerintem szerencsés, az biztos, ez az ön szerinti véletlen egybeesés.”

A konkrét lőtérrel kapcsolatban pedig kijelentette, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) már a korábbiakban is ellenőrzött és ezt a jövőben is megteszik. „Hogyha bármi olyan merül fel a szakértői véleményekben, amely indokolja az engedély visszavonását, természetesen ezt meg is fogják tenni, de ilyen szakértői vélemény eddig még nem készült” – magyarázta Rétvári Bence.

Kérdéseinkkel megkerestük Csárdi Antalt, aki azt mondta erről a rejtélyes hangról, hogy ez egy olyan videóból származik, amelyet a helyiek készítettek a már említett lőtér mellett – s ez a csengőhangja is egyben. Mindezt azzal magyarázta, hogy így jobban át tudja élni az ott lakók problémáit,

Érkezzen akkor az említett hozzászólás.

Ez pedig a képviselő által átküldött video, aminek hangja megszólalt a telefonjából.