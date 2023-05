M.A.;

kereskedelem;tervezet;pihenőnap;

2023-05-30 17:25:00

Az áruházi dolgozók is pihenőnapot kérnek szenteste napjára

Már az idei karácsonyra vonatkozóan is egyeztetnének az ügyben.

A lakossági fogyasztás kiszolgálását egész évben megfeszített tempóban teljesítő kereskedelmi munkavállalók is igényt tartanak a december 24-i pihenőnapra, ezért ennek elrendelését már az idei szenteste vonatkozásában is kezdeményezzük a jogalkotóknál – közölte a Napi.hu-val Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu keresztényszociális munkavállalói érdekképviselet elnöke a Gazdaságfejlesztési Minisztérium friss rendelettervezetével kapcsolatban.

A társadalmi vitára bocsátott elképzelés szerint a kormány jövőre munkamentessé tenné a karácsony környékét úgy, hogy az ünnep hetében csak egyetlen napot kellene dolgozni azoknak, akiket általános munkarendben foglalkoztatnak. A javaslat úgy szól, hogy

Bubenkó Csaba rámutatott: a rendelettervezet ugyan minden munkaadóra, de csak azokra az alkalmazottakra vonatkozik, akiket általános munkarendben foglalkoztatnak, vagyis hétfőtől péntekig, napi 8 órában.

„Ez a foglalkoztatottak meghatározó többségét jelenti, azonban nem tér ki a tervezet például a kiskereskedelemben dolgozó, több százezer, 70 százalékában nőkből, többségében családanyákból állók körére. Ők a lakosság kiszolgálását jellemzően folyamatos munkarendben látják el. Azaz a boltok nyitvatartásához alkalmazkodva be lehet őket osztani hétfőtől vasárnapig több műszakban, amikor helyt kell álljanak a pult mögött, a raktárban, a kasszában. Esetükben a műszakok száma kettőnél is több lehet, ami azt jelenti, hogy délelőtt, délután és adott esetben éjszaka is dolgozhatnak, így a munkavégzésük elérheti hetente a 80 órát” – hangsúlyozta.

A kereskedelmi szakszervezet elnöke felidézte: évek óta következetesen szorgalmazzák a jogalkotóknál, hogy a december 24-e legyen a bolti munkavállalók számára is teljes mértékben pihenőnap azért, hogy az év végi hajtásban már ők is a családjukkal tölthessék a szentestét és nyugodtan készülhessenek az ünnepekre. Főként, hogy a szilveszteri, újévi bevásárlások idején újabb roham jellemző a kereskedelemben.

Már az idei karácsony vonatkozásában is kezdeményezik az egyeztetést. Azt szeretnénk elérni, hogy erre az egy alkalomra, tehát kifejezetten december 24-ére a legnagyobb piaci szereplők esetében rendeletben szabályozzák a kereskedelmi munkavállalók pihenőidejét. A javaslatuk szerint a kisboltokat nem érintené az egész napos pihenőidő. „Így a nagy láncokkal szemben köztudottan hátrányban lévő családi vállalkozásoknak is némi előnyt jelenthet a bevételekben, ha ők a saját döntésük szerint december 24-én délelőtt még árusítanának az ünnepi asztalra szükséges friss élelmiszereket, kisebb iparcikkeke” – mondta Bubenkó Csaba.