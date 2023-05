Á. B.;

2023-05-30 21:14:00

Semjén Zsolt: Egyes sajtótermékek a DK-val karöltve szisztematikus karaktergyilkossággal próbálják lejáratni Böjte Csabát

Vadai Ágnes azt kérdezte a miniszterelnökhelyettestől, hogy indult-e vizsgálat magyar részről is a gyermekotthonokban történtekkel kapcsolatban, kaptak-e segítséget az áldozatok a magyar államtól, s mikorra várható a tavaly őszre ígért áldozatvédelmi törvényjavaslat benyújtását.

„Böjte Csaba ferences atya gyermekvédelmi tevékenységét is a nemzetpolitikai szakterületen keresztül támogatta, amelynek révén 2018–2023 között a gyermekotthonok részére 95 millió forint működési támogatást biztosított. Miután a Szent Ferenc Alapítványnak 24 bentlakásos és 18 napközi gyermekotthona van, ez azt jelenti, hogy egy gyermekotthonra átlagosan 377 ezer Ft/év működési támogatás jutott” – jelentette ki egy írásbeli kérdésre válaszolva a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter.

Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettesnél a Demokratikus Koalíció (DK) képviselője, Vadai Ágnes érdeklődött. Az ellenzéki képviselő megkeresésének apropója az a botrány volt, amelyről korábban mi is hírt adtunk. Nemrégiben jogerősen 28 éves szabadságvesztésre ítélte egy román bíróság azt a nevelőt, aki tíz éven keresztül követett el különféle szexuális bűncselekményeket a szervezet kászonimpéri és tusnádfürdői otthonaiban. A történtek mind Romániában, mind Magyarországon nagy felháborodást váltottak ki. Idehaza erős politikai színezetet kapott a történtekről szóló diskurzus.

A DK politikusa úgy látja, mivel a kormány saját bevallása szerint megalkotta Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvényét, ezért tehetnének lépéseket a Böjte atya gyermekmentő hálózatában gondozott és szexuális zaklatást elszenvedett gyerekek megvédése érdekében. Többek közt arra volt kíváncsi, indult-e vizsgálat magyar részről is az Alapítvány gyermekotthonaiban történtekkel kapcsolatban, kaptak-e segítséget az áldozatok a magyar államtól, s mikorra várhatjuk a tavaly őszre ígért áldozatvédelmi törvényjavaslat benyújtását.

Semjén Zsolt válaszát azzal kezdte, hogy örömmel tölti el, amiért Vadai Ágnes és a DK elkezdett a határon túli magyarok iránt érdeklődni – még akkor is, ha egyelőre csak egy, éppen „a külhoni magyarok érdekérvényesítését gyengítő médiakampány” okán is. Ezt követően emlékeztetett a trianoni békedöntésre, amelynek következtében a magyar állami hatóságok semmilyen vizsgálatot nem folytathatnak, nem tehetnek hatósági intézkedéseket. A politikus válaszából arra is lehet következtetni, hogy a Böjte-hálózatban történt szexuális visszaélések áldozatai nem kaptak segítséget. A politikus megjegyezte, az áldozatvédelemhez köthető úgynevezett „Barnahus–modell” (ez egy Izlandról származó gyermekbarát kihallgatási forma – a szerk.) és Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásokat kizárólag a Magyarország területén tartózkodó bántalmazott gyermekek esetében lehet biztosítani.

– zárta sorait Semjén Zsolt.