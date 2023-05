nepszava.hu;

időjárás;előrejelzés;OMSZ;napsütés;felhős idő;

2023-05-31 08:50:00

Délelőtt felhősebb, délután gomolyfelhős, napos időre lehet számítani, már ahol nem jön a jégeső

Főként a déli-délkeleti térségben azonban újabb zivatarok alakulhatnak ki.

Délelőtt felhősebb, délután gomolyfelhős, napos időre lehet számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) honlapján szerda reggel közzétett előrejelzésből.

Délelőtt főként délnyugaton záporeső is kialakulhat, délután a gomolyok a déli, délkeleti tájakon magasabbra törhetnek, emiatt a térségben kis számban zápor, zivatar is kialakulhat. Több helyen kísérhetik élénk széllökések az északi, északkeleti szelet, de zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés is előfordulhat. A csúcshőmérséklet általában 26 és 28 fok között várható, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Főként a déli-délkeleti térségben újabb zivatarok alakulhatnak ki. Intenzív cellák ekkor is előfordulhatnak felhőszakadás (>25-30 mm), kisebb eséllyel átmeneti viharos széllökés (>60-65 km/h), illetve jégeső (1-2 cm-t nem meghaladó átmérő) kíséretében.