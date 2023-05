nepszava.hu;

jogerős ítélet;életfogytiglani fegyházbüntetés;perújítási kérelem;új bizonyíték;Teréz körúti robbantás;

2023-05-31 13:59:00

Perújítást kért a terézvárosi robbantásért jogerősen életfogytiglani fegyházra ítélt férfi

P. László ügyvédje igazságügyi szakvéleményekkel, új bizonyítékokkal támasztaná alá védence ártatlanságát.

Perújítást kezdeményezett a bíróságnál a 2016 szeptember 24-i Teréz körúti robbantás miatt terrorcselekményért jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt P. László ügyvédje – írja a 24.hu. A védő, Keviczki István nyolc igazságügyi szakvéleménnyel igyekszik alátámasztani védence ártatlanságát, és azt kéri a törvényszéktől, hogy mentse fel, vagy enyhébb büntetést szabjon ki a többszörösen minősített emberölés kísérlete és terrorcselekmény miatt elítélt ügyfelére, aki a a Fővárosi Ítélőtábla 2019. március 12-i ítélete szerint leghamarabb harminc év után szabadulhat feltételesen.

A jogerős ítélet szerint P. László egy általa készített és működésbe hozott pokolgéppel életveszélyesen megsebesített két rendőrt azért, hogy megszerezze a fegyvereiket, de miután látta, hogy életben maradtak a rendőrök, a fegyverek nélkül távozott. A két törzsőrmester maradandó sérüléseket szenvedett, életüket csak a gyors orvosi segítség mentette meg. Nyolc hónapig tartott a kezelésük és a rehabilitációjuk, mielőtt újra dolgozni tudtak. Az ítélet szerint a tettes a merénylet előtt próbarobbantásokat végzett saját készítésű bombákkal a vidéki otthona közelében lévő erdőben, és alaposan tanulmányozta a kiválasztott helyszínt, majd több kilogramm szeget tett a Teréz körúton felrobbantott pokolgépbe, hogy fokozza a hatást. A tette után nem sokkal pedig úgy akart pénzhez jutni, hogy egymillió eurót tervezett követelni a Belügyminisztériumtól azért, hogy ne kövessen el újabb merényleteket.

A 24.hu birtokába jutott perújítási indítványban az informatikai, a vegyész, a fizikus, a mérnöki és a pszichológusi szakértő is kétségbe vonja a jogerős bírósági ítélet állításait és bizonyítékait. Az ügyvéd az újonnan feltárt bizonyítékokra és igazságügyi szakértői véleményekre hivatkozva kérte a perújítást, mert álláspontja szerint nem az ügyfele robbantott 2016 szeptemberében a Teréz körúton.

Az új bizonyítékok köré sorolták a kérelemben, hogy a digitális felvételek alapján 167 centiméter maga volt az elkövető, míg P. László 185 centi magas, a felvételen a szakértő azonosított egy gyanúsan viselkedő csuklyást, valamint egy kopasz személyt, akiket nem azonosították és nem is hallgattak ki, továbbá a védelem állítása szerint több más bizonyítéknál is kételyek támadtak. – Mindent megteszek azért, hogy bizonyítsam fiam ártatlanságát – mondta a lapnak P. László apja, aki szerint hiába fordultak panasszal az Alkotmánybírósághoz három éve, ám azt azóta sem bírálták el. Lapunk is írt még 2019 júniusában arról, hogy a Kúriához is fordultak az ügyben, ahol azonban elutasíthatták keresetüket. Akkor, csaknem négy éve nyilatkozta az apa, hogy ha a Kúria elutasítja a kérelmüket, akkor perújítást fognak kérni, és amennyiben pedig ez sem vezet eredményre, akkor Strasbourgig viszik az ügyet.