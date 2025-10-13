Zamecsnik Péter: Vannak új bizonyítékok a Fenyő-gyilkosság miatt elítélt Gyárfás Tamás ügyében

Az egykori médiavállalkozó ügyvédje szerint ugyanakkor perdöntő érvekkel csak abban az estben állhatnának elő, ha a felülvizsgálati kérelemre a Kúria új eljárást rendelne el.