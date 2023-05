A Fidesz kedvenc szóviccével köszöntötte fel Orbán Viktort az amerikai nagykövet

P. L.;

Jelentkezett a présember.

Mint az már ismert, Orbán Viktor miniszterelnök ma ünnepli 60. születésnapját. Ő maga állítása szerint csak egy átlagos munkanapként tekint erre, azonban párttársai közül voltak, akik nem is bírták kivárni a nagy napot és előre felköszöntötték.

A köszöntésből nem maradt ki David Pressman amerikai nagykövet sem, igaz, ő eltalálta a helyes dátumot. A jeles alkalomból a diplomata egy rá alkalmazott, fideszes körökben kedvelt szóviccel kedveskedett a miniszterelnöknek, aki előszeretettel hívja őt „présembernek”, amiért az Orbán-kormány narratívája szerint „bele akarja préselni Magyarországot a háborúba”, vagyis nyomást gyakorol az oroszbarát magyar kabinetre.

- írta a nagykövet Orbán Viktornak címezve a Twitteren, mellé pedig egy hashtag formájában magyarul is odaírta, hogy #nyomásgyakorló.

No pressure, but I hope you have a happy birthday, @PM_ViktorOrban. #nyomasgyakorlo ????????????????