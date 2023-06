R. Hahn Veronika (London);

2023-06-01 10:40:00

A Chelsea olyan, mint a logika nélküli lottónyertes a kaszinóban

Senki nem érti, hogyan vezethették sikeres üzletemberek vakvágányra a világ egyik legismertebb klubját, amely a pénzügyi megtérülési lista utolsó helyére került.

Indokoltan nyomott hangulatban fejeződött be a 2022-23-as idény a Stamford Bridge-en, a sokat szenvedett szurkolók jelentős része nem is várta meg a játékosok szokásos tiszteletkörét. Pedig ez lett volna az utolsó alkalom, hogy néhány kedvencüket Chelsea-mezben láthassák. Nyílt titok, hogy a hétfőn hivatalosan is kinevezett új mesteredző, Mauricio Pochettino nagytakarítással kezdi meg két évre szóló, egyéves hosszabbítási lehetőséget tartalmazó megbízását, ami furcsa módon csak július 1-jével lép életbe.

A három menedzsert, Thomas Tuchelt, Graham Pottert és Frank Lampardot elpusztító frusztráló szezon vége szinte napra pontosan egybeesett a húszéves Roman Abramovics-érát követő konzorcium bevonulásának egyéves évfordulójával. A két fő tulajdonossal, az amerikai Todd Boehly-vel és Behdad Eghbalival együtt immár hét igazgatót felvonultató vezetés 600 millió fontos játékosigazolási számlája ellenére is óriási pusztítást végzett Nyugat-Londonban. A Premier League 12. helye kieséssel ér fel az elmúlt két évtizedben fényes sikereket elért klub számára. Ugyanakkor az 5,3 milliárd dolláros vagyona ellenére félnótásként viselkedő Boehly és a másik igazgató, Mark Walter vitathatlan tapasztalatokkal rendelkezik az üzleti mellett a sportéletben is, hiszen tulajdonosok a Los Angeles Dodgers baseball-, illetve a Los Angeles Lakers és Los Angeles Sparks kosárlabda csapatokban is.

De ezzel még nincs vége londoni vesszőfutásuknak, ugyanis a 12. helynél is siralmasabb pozíciót foglalnak el a „kékek” egy másik listán, amely abból a szempontból rangsorolja a csapatokat, hogy a kiadásaik alapján mennyire érték meg a pénzüket, hány pontot kellett volna elérniük. A Twenty First Group sporthírügynökség a bérek, az amortizáció és a játékosközvetítői díjak összesítése alapján készített egy rangsort, amelyet az Arsenal vezet: 60 pontot kellett volna összeszednie, de ennél 24-gyel többre futotta, míg az ezüstérmes Brentford 23 ponttal teljesített túl. A Premiership harmadik helyén végzett Manchester United már mínuszban van, amennyiben a liga legmagasabb, 384 millió fontos bérkötelezettsége alapján 78 pontra számíthatott volna, amiből csak 75-öt abszolvált.

A 33 fős, kezelhetetlennek bizonyult keretnek 340 millió font fizetést kiutalt Chelsea produkálta a legkevésbé értékarányos teljesítményt: a várt 77 pont helyett csak 44-et szerzett, ami mínusz 33 ponttal az utolsó helyre kárhoztatta. A The Times napilap megrendelésére készült elemzés alapján Kieran Maguire futballfinanszírozási szakértő élesen fogalmazott, szerinte a Chelsea „úgy viselkedett, mint egy lottónyertes a kaszinóban, minden stratégia és logika nélkül szórta a pénzt”.

Boehly és társai nem csak az UEFA-tól remélt 30-40 millió fonttól esnek el, hanem az elkerülhetetlen minőségi csere is megnehezül. Kevesebbet érnek az eladásra szánt játékosok és európai fellépés híján nehezebb lesz Nyugat-Londonba csábítani sztárokat. Pochettino, akit már szeptemberben Tuchel helyére ki lehetett volna nevezni, első döntéseként hazaküldte Madridba Joao Félixet, akinek húsz mérkőzésen lőtt négy gólja darabonként 4 millió fontba került… A bizonytalansági tényezők közé tartozik az is, hogy vajon visszatér-e az Internazionaléból Romelu Lukaku, de még ennél is nagyobb kérdés a Chelsea híres akadémiája által kinevelt tehetségek, különösen Mason Mount és Ruben Loftus-Cheek jövője. A hírek szerint az utánpótlásért felelős szakemberek távozással fenyegetőznek, ha a tulajdonosok elkótyavetyélik sokévi munkájuk gyümölcsét.