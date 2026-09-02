Kiköltekezett a Manchester City, a Chelsea az eladásokban is jeleskedett

A labdarúgó Premier League a második egymást követő szezonban megdöntötte a nyári költekezési rekordját, az angol élvonalbeli klubok kiadásai ismét elérték a négymilliárd eurót. A top tízben nyolc angol együttes mellett a Real Madridot és a Barcelonát találjuk. Költekezésben az Enzo Fernándezt utolsó pillanatban 140 millióért szerződtető Manchester City zárt az élen, a második Chelsea viszont az eladásokban is jeleskedett. A londoni klub ténykedését Kaposi Dávid, a Magyar Chelsea Szurkolói Klub elnöke értékelte.