A labdarúgó Premier League a második egymást követő szezonban megdöntötte a nyári költekezési rekordját, az angol élvonalbeli klubok kiadásai ismét elérték a négymilliárd eurót. A top tízben nyolc angol együttes mellett a Real Madridot és a Barcelonát találjuk. Költekezésben az Enzo Fernándezt utolsó pillanatban 140 millióért szerződtető Manchester City zárt az élen, a második Chelsea viszont az eladásokban is jeleskedett. A londoni klub ténykedését Kaposi Dávid, a Magyar Chelsea Szurkolói Klub elnöke értékelte.
A franciáknak esélyük sem volt, lefújás után elszabadultak egy kicsit az indulatok. Percről percre.
Csapata a Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Chelsea otthonában az első forduló rangadóján.
Senki nem érti, hogyan vezethették sikeres üzletemberek vakvágányra a világ egyik legismertebb klubját, amely a pénzügyi megtérülési lista utolsó helyére került.
Ezzel a harmadik helyre léptek fel a tabellán az utolsó forduló előtt.
Óriási csalódás a legendás középpályás, Frank Lampard visszatérése Stamford Bridge-re, az Arsenal elleni szenvedés sorozatban a hatodik veresége volt.
600 millió eurós kérdés, hogy Graham Potter, a Chelsea edzője marad-e a posztján a Borussia Dortmund elleni BL-visszavágó után is.
A londoni kékek gyorsan akarják rendezni a soraikat, éppen ezért fél év alatt 15 játékost igazoltak mintegy 500 millió euróért.
A 4,25 milliárd fontos vételár nem a volt orosz tulajdonosé, egy bankszámláról az ukrajnai háború áldozatait segítő jótékonysági szervezetek oszthatják szét.
A londoni klub még azelőtt került eladósorba, hogy tulajdonosát, az orosz Roman Abramovicsot is érintették volna a háborús szankciók.
Európa bajnokát a gyengécske Brentford 4-1-re verte otthonában, de a találkozót Christian Eriksen szívleállása óta első bajnoki gólja is emlékezetessé tette.
A Chicago Cubs tulajdonosai is szemet vetettek az Abramovics-örökségre, az angol kormány pedig péntekig várja a Chelsea megvásárlására vonatkozó ajánlatokat.
Roman Abramovics átadta a londoni focicsapat, a Chelsea "irányítását és gondozását" a klub alapítványának, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát.
Ha a Szuperkupára nem is érkezett meg időben, Romelu Lukaku lehet a hiányzó láncszem a Chelsea bajnoki címéhez a labdarúgó Premier League-ben.
A Chelsea 1-0-s győzelmet aratott a Manchester City ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája portói döntőjében, így 2012 után másodszor diadalmaskodott a legrangosabb európai kupasorozatban.
A Manchester City szombat esti legyőzésével a londoni csapat másodedzője, Lőw Zsolt is a siker részese lett.
A Pep Guardiola által irányított Manchester City és a Thomas Tuchel vezette Chelsea feszül egymásnak a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati döntőjében.
A csapat már 14. alkalommal diadalmaskodott ebben a sorozatban.
Évi több milliárdos haszonnal működő sportcégek versenyeznek egymással a legnagyobb sztárok kegyeiért és az ennek köszönhető újabb reklámért és gigabevételekért.
Hiába gyűlt össze Budapesten közel 1000 Arsenal-szurkoló, kedvenceik 4-1-re kikaptak a Chelsea-től a labdarúgó Európa-liga szerdai döntőjében.
Az együttes 4-1-re legyőzte az Arsenalt a bakui döntőben, így 2013 után másodszor diadalmaskodott a második számú kupasorozatban.
Kevés angol szurkoló tekinti meg élőben az Arsenal és a Chelsea mérkőzését a labdarúgó Európa-liga szerdai, Bakuban sorra kerülő döntőjében. Az örmény–azeri konfliktus miatt az egyik játékos is otthon maradt.
A Manchester City gárdája gól nélküli rendes játékidő és hosszabbítás után, tizenegyesekkel legyőzte a Chelsea-t, ezzel megnyerte az angol labdarúgó Ligakupát. A mérkőzés azonban más miatt marad emlékezetes...
Az angol labdarúgó Premier League 26. fordulójának rangadóján a Manchester City a Chelsea 6–0-s kiütésével állt vissza a tabella első helyére, megelőzve a Liverpoolt.