P. L.;

hitel;Hunguest Hotels;MKB Bank;Mészáros Lőrinc;

2023-05-31 17:41:00

Veszteséges Mészáros Lőrinc szállodalánca, hitelt vett fel Mészáros Lőrinc bankjától

Nehéz dolog a gazdasági válság, még szerencse, ha az embernek van egy saját bankja.

3,4 millió forintos veszteséget hozott össze tavaly a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels, miután az adózás előtti 3 millió forintos nyereség mellé 6,5 millió forintnyi adót kellett befizetni - írja a hvg.hu.

A lap megjegyszi, hogy az eredmény némileg meglepetést jelent annak fényében, hogy 2021-ben még a lezárásokkal terhelt év ellenére is összejött 96 millió forint nyereség, ráadásul az árbevétel is nagyot nőtt azóta. Azonban az anyagköltség közel triplájára ugrott, valamint a bérekre és más személyi juttatásokra is jóval többet költöttek.

A beszámoló mellé beadott dokumentumokból kiderült azt is, hogy a cég az államilag támogatott Kisfaludy programban négy év alatt felújítja kilenc szállodáját. Emellett több módon is igyekeztek javítani a mérleget, például igyekeztek energiatakarékosan működni, az ételek alapanyagainak drágulását az „üzemeltetési folyamatok racionalizálásával” kompenzálták, emellett árat is emeltek.

A dokumentációból az is kiderült, hogy a cég 6 millió euró hitelt vett fel a szintén Mészáros Lőrinchez köthető MKB Banktól - amely időközben beolvadt az MBH-ba, a NER szuperbankjába. Az adósságot a havi törlesztőrészletek helyett a cég osztalékából kell fizetni, amely idén viszont nem volt.