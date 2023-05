P. L.;

Fidesz;ellenzék;IDEA;közvéleménykutatás;

2023-05-31 18:07:00

IDEA: Szinte ugyanúgy áll a Fidesz, mint négy éve

Úgy tűnik, történhet bármi, a kormánypárt szavazóit semmi nem ingatja meg.

Változatlan a Fidesz támogatottsága a teljes, választókorú népesség körében, a hegemón pártra jelen hónapban a választókorú népesség 30 százaléka szavazna. A biztos pártválasztók körében elhanyagolható elmozdulás történt, ott a Fidesz támogatottsága 48 százalék - derül ki az IDEA Intézet 2023. májusában készített, reprezentatív közvéleménykutatásának szerkesztőségünk részére is eljuttatott eredményeiből.

A közvéleménykutatás szerint az is beszédes, hogy négy éve - 2019. májusában, tehát bő egy évvel a 2018. évi országgyűlési választások után - csak egy hajszállal volt magasabb a kormánypárt támogatottsága, mint most - 32 százalékon álltak a teljes lakosság, 50 százalékon a biztos pártválasztók körében. Ráadásul négy éve ekkortájt zajlott az európai parlamenti választás, ezért ilyenkor még magasabb is lehetett a támogatottság a szokásosnál.

A mérés szerint a bizonytalanok, valamint a pártnélküliek aránya két százalékkal csökkent a legutóbbi méréshez képest, jelenleg 35 százalék. Mindemellett az ellenzékben is csak elhanyagolható választói mozgások történtek. Jelenleg négy ellenzéki párt jutna be önállóan is a parlamentbe: a DK (12 százalék), a Mi Hazánk (6 százalék), a Momentum (5 százalék) és az MKKP (szintén 5 százalék). Ezzel a Kutyapárt először érte el a parlamenti bejutási küszöböt az IDEA Intézet méréseiben - tették hozzá. Ami a kisebb pártokat illeti, az MSZP jelenleg 2, az LMP, a Jobbik és a Párbeszéd pedig 1-1-1 százalékon áll a teljes lakosság körében. Egyéb pártra 2 százalék voksolna.

A biztos pártválasztók körében a DK jelenleg 19, a Mi Hazánk 9, a Momentum 8, az MKKP pedig 6 százalékon áll. A kisebb pártok körében itt is az MSZP „vezet” 3 százalékkal, az LMP és a Jobbik 2-2 százalékon, a Párbeszéd 1 százalékon áll.

A közvéleménykutató szerint összességében kijelenthető, hogy sem a rezsiemelkedés, sem az extrém magas infláció, sem a gazdasági és megélhetési válság nem ingatta meg a Fidesz bázisát, a politikailag kritikusnak tekinthető téli időszakot különösebb, azaz pozícióját veszélyeztető támogatottság-veszteség nélkül vészelte át a kormánypárt.