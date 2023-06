Csákvári Géza;

Arnold Schwarzenegger;Netflix;

2023-06-02 09:15:00

Arnold Schwarzenegger jött, látott, visszatért, de nem győzött

Magabiztosan vezeti a Netlix nézettségi listáját az egykori testépítő új sorozata, a FUBAR.

Vannak olyan országok, ahol Arnold Schwarzenegger még extra nagy sztárnak számít, ilyen hazánk is, ahol nosztalgikus kultművek még mindig A-kategóriás kedvencek. Az egykori testépítő új sorozata, a FUBAR is magabiztosan vezeti a Netlix nézettségi listáját. Ez minden bizonnyal a VHS korszak fénykora és a nyugati szórakoztató művek megjelenése miatt is alakulhatott így, emellett pedig azért, mert Arnie többnyire olyan szerepeket vállalt, amelyek jól álltak neki: kihasználhatta fizikai adottságait, emberfelettinek tűnő energiát. Afféle „mindenkit kicsontozok mackó” volt ő, egyszerű és frappáns beszólások keretében. Politikusi kitérője után a nagy visszatérés már nem nagyon jött neki össze, ám mivel az „öreg akciósztár” manapság menő is lehet – gondoljunk csak Liam Neesonre, Harrison Fordra vagy akár Tom Cruise-ra – a Netflix is megpróbálkozott a képlettel.

A FUBAR első évada nyolc órán keresztül nyújtja a formulát, melyben Schwarzenegger egy Luke Brunner nevű CIA ügynököt alakít, aki miután betöltötte a hatvanötöt épp a nyugdíjas évekre készül és arra, hogy visszahódítsa a feleségét, akit tizenöt éve elvált tőle. Ám még egy utolsó akcióra visszacsábítják, hogy kimentsen egy veszélyben lévő ügynököt, aki egy olyan terroristát akar lebuktatni, akinek az iskoláit ő finanszírozta, lévén, hogy megölte a szintén terrorista apját. A veszélyben lévő ügynök ráadásul nem más, mint Emma Brunner, Luke huszonnyolc éves nagylánya – ez pedig jókora meglepetés mindkettőjük számára. A kifejezetten humorosnak szánt széria a „családomnak hazudok, mert a világot meg kell menteni” szituáció helyzet- és jellemkomikumára alapul, és a sokak által várt faltól falig akció csak kisebb részét teszi ki a produkciónak. Noha a minősége igencsak hullámzik, annyira azért jó, hogy kajálás vagy főzés közben nyugodtan abszolválható.

Ugyanakkor van ennek bája, olyan, mint amikor Clint Eastwood Harry Callahan képzeletbeli vén változatát játszotta el, öniróniával, így ez végül is rendben van.

Arnold Schwarzenegger is akkor a legjobb, amikor bunkó beszólásaival rendezi a helyzeteket, ám a produkció legnagyobb problémája, hogy a lányát alakító Monica Barbaro egyszerűen sokkal jobb színész nála. Jó, hogy megvan köztük a kémia, de ha alakítani kell, akkor mintha egy kabarét néznénk. Schwarzenegger és Barbaro remek apa-lánya duó, amikor akciózni kell, de amikor civilként civakodnak, vagy humorizálnának, valami nagyon félremegy. Amikor például Like megijed lánya vibrátorától, és a „poént” duplázzák, vágóért kiáltottam. Miképpen a nyolcórás játékidőt lehetett volna az irritáló mellékszereplők kárára is karcsúsítani. Nyolc részen keresztül ugyanis nehéz tolerálni, hogy a két főszereplőn túl mindenki hülye.