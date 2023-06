Videón, ahogy Joe Biden elesik az amerikai légierő diplomaosztó ünnepségén

Á. B.;

2023-06-01 22:15:00

Egy homokzsák fogott ki rajta, miután kezet fogott 921 kadéttal.

Megbotlott és elesett a színpadon az Egyesült Államok elnöke az amerikai légierő akadémiájának csütörtöki, coloradói diplomaosztó ünnepségén - írja az ABC.

Joe Biden beszédet mondott az eseményen, majd kezet fogott a végző kadéttekkel. Ekkor megbotlott, s a körülötte állók segítettek neki. A 80 éves politikus ezt követően felegyenesedett, majd segítség nélkül továbbment, de távoztában még visszamutatott, hogy miben akadt el a lába. Az elnökkel utazó újságírók szerint úgy tűnt, hogy Joe Biden egy fekete homokzsákban botlott meg.

Az elnök beszédében egyébként elismerően szólt a kadétekhez, miközben szólt az elfőttük álló kihívásokról is. – A világtörténelem legjobb hadseregével rendelkezünk. Ez a nap az ünneplés napja, s mint főparancsnokuk, megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek – fogalmazott a politikus.

Biden falls on stage at the U.S. Air Force Academy graduation ceremony pic.twitter.com/I8batO1794