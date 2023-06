nepszava.hu;

Európai Parlament;visszavonulás;Ujhelyi István;

2023-06-02 10:38:00

Nem indul újra a jövő évi EP-választáson Ujhelyi István

A volt MSZP-s politikus 10 év után búcsúzik az Európai Parlamenttől. Leszögezte azonban, hogy továbbra is aktív részese marad a magyar közéletnek, és támogatni fogja „a demokratikus ellenzék erőit a mielőbbi rendszerváltás érdekében”.

Nem indul újra a jövő évi EP-választáson Ujhelyi István – derül ki az EUrologushoz is eljuttatott közleményéből.

A volt MSZP-s politikus 10 év után búcsúzik az Európai Parlamenttől.

A baloldali politikus nehéz döntésnek nevezte elhatározását. Ujhelyit 2014-ben a Magyar Szocialista Párt jelöltjeként választották EP-képviselőnek, 2019-ben pártja listavezetőjeként ismét bizalmat kapott. Eredményei között sorolta fel a tizennyolc éves fiataloknak járó ingyenes európai vonatbérlet pályázatának elindítását, az Európai Egészségügyi Unió programjának megalapozását, a turisztikai szakma megerősítését és megemelését, az uniós forrásokkal kapcsolatban a végső kedvezményezettek védelmének szavatolását, a magyar fiatalok képzését és lehetőséghez juttatását, illetve „a korrupt NER-elit bűneit feltáró közszolgálati adatgyűjtés leleplező eredményeit”.

Ősszel bejelentette, hogy kilép az MSZP-ből, mindazonáltal az EP szociáldemokrata frakciójának a tagja maradt. A politikus jelenleg a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság első alelnöke.

Érdekességeket is említ. „Többen is megkerestek az elmúlt időszakban – bizonyos esetekben meglepő helyekről –, hogy ismertségemmel és politikai aktivitásommal erősítsem egy adott közéleti csoport vagy párt munkáját. Volt, akikkel megugorhatatlan értékrendbeli és politikai távolság nehezítette a lehetséges együttműködést, de voltak olyan beszélgetőpartnerek is, akikkel több volt a közös nevező mint a véleménykülönbség, mégis végül abban tudtunk csak megállapodni, hogy nem állapodunk meg” – közölte.

Ujhelyi azonban leszögezte, továbbra is aktív részese marad a magyar közéletnek, és támogatni fogja „a demokratikus ellenzék erőit a mielőbbi rendszerváltás érdekében”.