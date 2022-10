Á. Z.;



2022-10-02 09:54:00

Kilép az MSZP-ből Ujhelyi István

„Hibáztam, amikor nyers őszinteséggel tartottam tükröt magunknak? Lehet” – írta.

„Valami összeragaszthatatlanul eltört. Nem gondoltam volna, hogy valaha is így lesz” – jelentette be vasárnap reggeli Facebook-posztjában Ujhelyi István, a Magyar Szocialista Párt EP-képviselője, hogy kilép a tömörülésből.

A politikus azt írja, hogy 10 623 nap után hagyja el az MSZP-t, amelybe 18 évesen lépett be, a lelkiismerete tiszta, mert rajta nem múlt a változtatás. „Nem egy alkalommal próbáltam felrázni a pártközösségünket az elmúlt években, a legutóbbi sokkoló mértékű választási vereség után már kíméletlen őszinteséggel vázoltam saját állapotunkat és vállaltam fel a Horn Gyula cölöpjeire építkező újjászületés rizikós, de – ma is állítom – egyetlen esélyt jelentő munkáját. Hibáztam, amikor nyers őszinteséggel tartottam tükröt magunknak? Lehet” – fűzi hozzá.

Kitér arra is, hogy ez nem jelenti azt, hogy fel is adja a harcot, „céljai, tervei, hite és ereje is van” Magyarország sorsának alakítására. „A NER sem örök életű, nem marad végleg a nemzet nyakán élősködve. Folytatom az Európai Parlamentben megkezdett – és rangos intézmények által díjakkal elismert – munkámat, folytatom a magyar szociáldemokrata választók közösségének és érdekeinek kérlelhetetlen képviseletét, de immár szocialista párttagság nélkül” – jelzi.

Áúrilisbn még úgy nézett ki, hogy Ujhelyi István az MSZP társelnöke akar lenni. Akkor még a társelnöki poszt említése nélkül, arról beszélt: „A negyedik kétharmados Fidesz-győzelem egyértelművé tette mindannyiunk számára, hogy nem jobban és erősebben kell küzdenünk az igazunkért, hanem egészen másképp.” (...) „El kell fogadnunk, hogy az MSZP brandje avíttá vált, megkopott, az elmúlt évtizedek alatt elhasználódott, (…) elhervadt a szegfű.” Ezek után azt javasolta, hogy a Magyar Szocialista Párt „Esély” néven alakuljon át egy szociáldemokrata közösséggé. Júniusban aztán kiderült, hogy mégsem indul a tisztségért, pedig a Népszavának adott interjúban a többi között arról beszélt, hogy jó két órát igényelne, hogy felsorolja az általa javasolt összes változtatást.