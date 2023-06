M.A.;

Budaörs;vádemelés;szexuális visszaélés;

2023-06-02 11:29:00

Zaklatott egy kislányt, és szexelni hívott egy apácát egy munkás Budaörsön

Szexuális visszaélés miatt emelt vádat ellene.

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki egy apácának, később pedig egy kislánynak tett szexuális ajánlatot – közölte az ügyészség.

A vádirat szerint a férfi a Pest vármegyei településen még 2022. május 31-én, délután egy ház külső felújításán dolgozott, amikor felfigyelt egy apácára, aki elsétált a ház előtt. Leszólította azzal, hogy már máskor is látta a ház előtt elhaladni, és ezért be szeretne mutatkozni neki, majd megdicsérte, hogy milyen szép és fiatal. Mikor az apáca tovább szeretett volna menni, a férfi felajánlotta neki, hogy szexuális cselekmény végzése céljából menjen be vele az épülő házba. A férfi kijelentéseit hallva az apáca elsietett a helyszínről, de az eset miatt ekkor nem fordult a hatóságokhoz.

2022. november 30-án, délután a férfi ugyanazon a házon dolgozott, amikor az utcán arra sétált egy tizennégy évesnél fiatalabb kislány. Mivel a kislánynak már korábban is megtetszett a ház új, különleges színű külső festése, odament a férfihoz, hogy megmondja neki ezt. A férfi ekkor megkérdezte tőle, hogy hány éves, valamint azt, hogy lenne-e a barátnője, végül szexuális ajánlatot tett neki. A kislány ezt hallva távozni akart, ám a férfi megragadta a karját, de pár másodperc alatt sikerült kiszabadulnia a szorításból, ezért el tudott menekülni.

A Budaörsi Rendőrkapitányság a két esetről feljelentés alapján szerzett tudomást, és rövid idő alatt azonosította, majd elfogta a férfit. A Budaörsi Járási Ügyészség eredménytelen rábírással elkövetett szexuális visszaélés bűntette miatt emelt vádat ellene.