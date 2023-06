P. L.;

Borkai Zsolt szerint a Fidesz rosszul kezelte a jachtos szexpartiját

Sérelmezi, hogy a főváros elbukását is az ő nyakába varrták.

Mint megírtuk, az újabb bizsergést érző Borkai Zsoltot választották meg a Győri Atlétika Club (GYAC) elnökének. A győri önkormányzat eredetileg Radnóti Ákos fideszes alpolgármestert szerette volna a klub élén látni, a szakvezetők egy jelentős része viszont inkább felkérte az adriai jachtos szexpartiba belebukott egykori polgármestert, emiatt pedig úgy tűnik, mintha kissé szembekerült volna korábbi pártjával és a győri önkormányzattal.

Borkai az ügy vonatkozásában interjút adott a Blikknek, azonban más témák is szóba kerültek, elárulta például, hogy miből élt a visszavonulása alatt. A bulvárlap pénteki számában megjelent interjút a hvg.hu szemlézte, eszerint a korábbi polgármester egyrészt kapja „a tényleg nagyvonalú olimpiai járadékot, közel 800 ezer forintot”, másrészt a családi gazdaságban ténykedett őstermelőként. Mint mesélte, „gyakorlatilag önellátásra rendezkedtünk be, van konyhakertünk, vannak birkáink, és megtanultam nagyon finom kovászoskenyeret is sütni”. Új hobbiként a horgászatot említette. Elmondása szerint egy ideig kerülte az embereket, mígnem rájött, hogy a bujkálással „nem lesz sem jobb, sem rosszabb ember”.

Annak, hogy a GYAC elnökének választották, szerinte azért lett ekkora visszhangja, mert volt pártja szemében még mindig szálkának számít. Szerinte az ellenzék 2019-ben politikai szempontból jól kihasználta a „jachtos kalandot”, hibázott, „ők meg ügyesek voltak”. Ugyanakkor úgy látja, hogy

A GYAC elnöki tisztsége az orgiáról elhíresült expolgármester számára elmondása szerint azért fontos, mert a klubot saját gyermekének tekinti, ugyanis még a MOB elnökeként ő lobbizta ki Győr számára, hogy a város rendezhesse meg az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált.

Az új tisztségével esetlegesen járó fizetés állítása szerint nem motiválja, ám amikor a bulvárlap arról kérdezte, tervezi-e újraindítani a politikai karrierjét, úgy válaszolt, megtanulta már, hogy a politikában soha nem szabad azt mondani, hogy soha.