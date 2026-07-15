Armand Duplantis ugyan ezúttal nem javított világcsúcsot a Gyulai István Atlétikai Magyar Nagydíjon, de a szeptemberi budapesti Atlétikai Világdöntőre ismét rekordkísérletet ígért. A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok rúdugró a Népszavának arról is beszélt: a zene, a golf és a feleségével töltött idő segíti abban, hogy hosszú évek után is megőrizze motivációját.
Ez a magyar atlétika 60. dobogós helye és 17. aranyérme fedettpályás Európa-bajnokságokon.
A hétfői vigaszágból a négy futam győztese és a további két legjobb idő tulajdonosa jutott az esti elődöntőbe.
Rhasidat Adeleke a szigetország történetének leggyorsabb női atlétája, a 21 éves sportoló akár az első helyre is odaérhet a 400 méteres női síkfutásban a párizsi nyári játékokon. A futónőt a miniszterelnök védte meg a rasszista támadásoktól.
Szűk három héttel a 2024-es olimpia kezdete előtt ukrán Jaroszlava Mahucsik és a kenyai Faith Kipyegon kápráztatta el az atlétika híveit.
Ezt Sebastian Coe, a nemzetközi szövetség elnöke jelentette be.
A kenyai sportoló és edzője, Gervais Hakizimana egy autóbalesetben vesztette életét.
Máté Tamás rekordjait a döntés nem érinti.
A Nemzeti Atlétikai Központ első hivatalos versenye a 128. Atlétikai Magyar Bajnokság volt. 100 méter gáton Kozák Luca teljesítette az olimpiai szintet, Márton Anita diszkoszvetésben és súlylökésben magyar bajnoki címet szerzett.
Sérelmezi, hogy a főváros elbukását is az ő nyakába varrták.
Az önkormányzat Radnóti Ákos fideszes alpolgármestert szerette volna a klub élén látni, a szakvezetők egy jelentős része erre inkább felkérte a szexbotrányban megbukott egykori polgármester. Papp Oszkár, az előző elnök, miután utóbbiról értesült, jelezte, inkább mégsem mondana le.
Végre bepillantást nyertünk, mi kerül 246 milliárdba az idei világbajnokságra készülő Nemzeti Atlétikai Központban.
Nagy sikerrel, remek eredményekkel zárult a XII. Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj, amelyet utolsó alkalommal rendeztek Székesfehérváron.
A fedett Eb-n bronzérmes hétpróbázó atléta két szám után 1942 ponttal a 20. helyen áll.
Abbahagyta a versenyszerű sportolást Garrett Scantling, aki az újrakezdést követően tízpróbában szerzett kvótát a tokiói nyári olimpiára.
Több mint fél millióan írták alá azt a petíciót, amelyben azt követelik, hogy a marihuánát fogyasztó Sha’Carri Richardson elindulhasson az olimpián 100 méteres síkfutásban.
A nemzetközi szövetség és a budapesti szervezőbizottság is biztos benne, nem marad el az ország történetének legnagyobb hazai rendezésű sporteseménye 2023-ban.
Mindenképpen dobogós akart lenni Krizsán Xénia a toruni fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon ötpróbában, ezt tekintette fő céljának.
Huszonnégy magyar sportoló teljesítette a szintet, végül huszonegy utazhatott el a csütörtökön kezdődő toruni fedettpályás Európa-bajnokságra.
Fárasztó napja lehetett 1912. július 21-én Kentner Antalnak. A hét egyetlen szabadnapján, vasárnap rendezték a Munkás Testedző Egyesület országos atlétikai viadalát a Millenáris versenypályán, ahol ő a legkülönbözőbb futószámokban állt a rajtvonalhoz.
A 16 éves Garamvölgyi Petra idén négyszer javította meg a női rúdugrás korosztályos magyar csúcsát fedett pályán, ennyi idősen Jelena Iszinbajeva sem ugrott nagyobbat.
A súlyos sérülésből felépült világbajnoki bronzérmes 110 méteres gátfutó nagyon várta a nyári olimpiát, mégsem elképzelhetetlen, hogy számára szerencsés a csúszás.