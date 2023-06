Zelenszkij tanácsadója szerint ha Orbán felhívja barátját, Putyint, hogy vonuljon vissza az orosz határok mögé, akkor vége lesz a háborúnak

nepszava.hu;

áldozatok;Orbán Viktor;béke;Vlagyimir Putyin;orosz-ukrán háború;

2023-06-02 16:21:00

Mihajlo Podoljak úgy véli, a magyar kormányfő hiába aggódik az áldozatok miatt, ha közben elnézi az agresszor terrorista akcióit, amivel Európa és Ukrajna pusztítására buzdít.

Orbán Viktor ismét demonstratívan sérti az Európai Unió és általában a nemzetközi jog értékeit, szándékosan megalázza Európát, és elnézi Oroszország terrorista akcióit – jelentette ki Twitter-bejegyzésében Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó reagálva a magyar kormányfő pénteki, Kossuth Rádióban adott interjújára. Abban, ahogy arról lapunk is beszámolt, a szokásos kormánypropangandát felmondva aggódott a háború áldozataiért, illetve a békéért, és az Ukrajna által tervezett ellentámadás helyett gyakorlatilag csak az oroszoknak kedvező tűzszünetre és tárgyalásokra buzdított.

Orbán Viktor másféléves katonaviseltségére hivatkozva az ellentámadásról próbálta meg lebeszélni Ukrajnát, azt állítva, hogy „ha támadok, akkor háromszor akkora veszteségem lesz, mint annak, aki védekezik”. – És hát egy olyan ország, amelynek a lakossága a szemben álló félnek a töredéke, szóval ilyen körülmények között nagy hadászati támadásokat indítani, az vérfürdő – osztotta meg apokaliptikus vízióját a miniszterelnök.

