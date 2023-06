M.A.;

költségvetés;Orbán Viktor;Kossuth Rádió;

2023-06-02 07:52:00

Orbán Viktor: Ha nem lenne háború, akkor ez egy sokkal boldogabb költségvetés volna

Szerinte Varga Mihálynál „tapasztaltabb, harcedzettebb” minisztert nem lehet találni Európában.

Cikkünk frissül!

Világossá kell tenni Brüsszel számára, hogy a költségvetés megalkotása nemzeti hatáskör – mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök közölte, Magyarországnak ki kell állnia a saját érdekei mellett, meg kell köszönnie udvariasan, hogy gondoltak ránk, hogy javaslatokat fogalmaztak meg, melyek között egyébként van egy-kettő, ami értelmes. Azokat el kell fogadni, hiszen vannak ott okos emberek.

Hozzátette, hogy a 2024-es költségvetésben az államadósság és a költségvetési hiány is csökkenni fog. Általában is jó fegyelmezetten gazdálkodni, de háborús időkben létkérdés. Meg kell védeni a munkahelyeket, meg kell védeni a nyugdíjak értékét, és meg kell védeni a családokat is – sorolta. Majd kiemelte, hogy ez egy védelmi költségvetés, „ha nem lenne háború, akkor ez egy sokkal boldogabb költségvetés volna”. Szerinte Varga Mihálynál „tapasztaltabb, harcedzettebb” minisztert nem lehet találni Európában, ő amit lehetett, kihozott a költségvetésből, Vargát esetleg Andrej Babissal lehet szerinte összevetni.