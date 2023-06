Népszava;

futball;szponzor;MOL Fehérvár FC;

2023-06-02 15:08:00

Ejtette a főszponzor Mol a Garancsi-féle székesfehérvári futballcsapatot

Meghozta az egyetlen helyes döntés a magyar ipar prémiumkategóriás óriáscége. A Mol közleményében jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg szponzori szerződését a Fehérvár FC Kft.-vel.

A cég – hangzik a Nemzeti Sporthoz eljuttatott közlemény – 13 éven át járult hozzá a fehérvári labdarúgócsapat fenntartásához, és az együttműködés egyes időszakai alatt a klub a nemzeti bajnokság meghatározó csapata volt. Három bajnoki cím, két Szuperkupa- és egy Magyar Kupa-győzelem mellett kétszer bejutott az Európa-liga csoportkörébe.

A Mol révén a Fehérvár FC volt az első magyar klub, amelynek éves büdzséje először lépte át a lélektani határt jelentő 10 milliárd forintot. A játékosfizetések azóta is a magyar topkategóriába tartoznak, ehhez képest a csapat csak az utolsó fordulóban kerülte el a kiesést az első osztályból. A város polgármestere, a fideszes Cser-Palkovics András közösségi oldalán az előző hetekben már kommentálta a történteket: „Tragikus” – írta. Szerinte „minden idők valószínűleg legtöbb pénzéből, minden idők egyik leggyengébb csapata” a mostani. Kijelentette, elrettentő példa lehet, miként lehet fél évtized alatt egy Chelsea ellen jól játszó csapatot így lezülleszteni. Az okok egyszerűek szerinte, „gazdátlanság, hozzá nem értés, valamint az elkötelezettség teljes hiánya” – írta a városvezető. A klub tulajdonosa Garancsi István, a miniszterelnököt külföldi futballmérkőzésekre szállító Bombardier Global 6000 luxus magánrepülőgép gyakori utasa, aki az egyik legnagyobb magyar építőipari cég mellett a kaszinókoncesszió egyik kedvezményezettje is. A hozzá nem értést nyilvánvalóan neki címezte a város polgármestere.

Pantl Péter, a Mol-csoport kommunikációs igazgatója megköszönte az elmúlt 13 évet, és azt írta. „bízunk abban, hogy ez a váltás, az új impulzusok jó hatással lesznek az egyesületre, a városra és újra a sikeres pályára terelik a csapatot”. A Mol továbbra is támogatja a Magyar Labdarúgó-szövetséget, a válogatottat, a Magyar Kupa névadója, emellett részt vesz a dunaszerdahelyi DAC, a Topolya FC és a Sepsi OSK támogatásban is. Ebből a körből esett most ki a Fehérvár.