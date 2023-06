P. L.;

2023-06-02 17:18:00

Távozik Dull Szabolcs, új főszerkesztője van a Telexnek

A lap szolgálati közleményében azt írja, az eddigi főszerkesztő saját kezdeményezésére válik meg posztjától, a Media1 szerint nagy feszültségek is állnak a háttérben.

„Változtatunk a Telex működésén. Mától Német Tamás a Telex új főszerkesztője, mivel Dull Szabolcs főszerkesztői-igazgatói posztját a saját kezdeményezésére szétválasztjuk” – írja péntek délutáni közleményében a Telex.

Német Tamás a Telex egyik legismertebb arca, eddig szerkesztőként, a politikai, gazdasági, közéleti témákkal foglalkozó rovat egyik vezetője volt. Megválasztását az összes szerkesztő, a cégvezetés és maga a szerkesztőség is támogatta, a 94 szavazásra jogosultból 91 támogató szavazatot kapott.

Német Tamás a kinevezését úgy kommentálta: – Az elmúlt időszakban több, a szervezetnek és nekünk, a szerkesztőség tagjainak személyesen is fontos ember távozott a Telexből. Alapból is, de ennek fényében pláne pontosan tudom, mekkora feladat és felelősség ezt a munkát elvállalni, és azt is, mekkora lépés ez a saját életemben. A most megkapott szerkesztőségi bizalommal, a szerkesztői kör támogatásával és segítségével azonban bízom abban, hogy valódi közösségként folytathatjuk az eddigi munkát, és egy szabad, fejlődő, a magyar sajtópiacon kiemelkedő újságot készíthetünk.

Dull Szabolcs szakmai igazgatóként marad a lapnál, valamint a Telex Akadémia szakmai vezetőjeként folytatja. A távozó főszerkesztő azt állította, a Telex az elmúlt két és fél évben hihetetlen sokat fejlődött, az újsággal kapcsolatos operatív feladatok annyira megszaporodtak, hogy örömmel adja át a főszerkesztői posztot.

A Media1 értesülései kissé árnyalják ezt a képet. A portál arról írt, hogy Dull Szabolcs és a korábbi főszerkesztő-helyettes, Tóth-Bíró Marianna ellen kvázi puccsot hajtott végre a szerkesztőség, miután belső feszültségek törtek felszínre Tóth-Bíró Marianna vezetési stílusa és az alacsonynak tartott fizetések miatt is. A szerkesztőség emiatt már korábban is arra készült, hogy felszólítják Dull Szabolcsot a főszerkesztő-helyettes eltávolítására, vagy ha ezt nem teszi meg, akkor őt is megkérik, hogy adja át a főszerkesztést valaki másnak, és üljön át a kiadó valamelyik üzleti területére.

Most úgy tűnik, hogy ez meg is történt, annak ellenére, hogy a Telex szolgálati közleménye szerint Tóth-Bíró Marianna már két hete távozott a laptól. A Media1 szerint az is felmerült, hogy ellenkező esetben akár tömeges távozás is lesz a szerkesztőségben, ami meglepő fejlemény annak fényében, hogy annak idején 2020-ban épp Dull Szabolcs menesztése volt a kiváltó oka annak, hogy az akkori Index komplett stábja felállt és megalapította a Telexet.