Közel háromszázan veszítették életüket az évszázad legsúlyosabb indiai vonatbalesetében

Az egyik túlélő horrorisztikus képekről számolt be.

A hatóságok szerint legalább 288 ember meghalt és 850-en megsérültek India keleti részén, Odisha államban, amikor több vonat összeütközött - írja a BBC.

Helyi idő szerint péntek este hét óra körül egy személyvonat kisiklott, majd egy szomszédos vágányon álló szerelvénybe csapódott. Egy másik járat pedig feltehetően becsapódott a felborult kocsikba. Narendra Modi indiai miniszterelnök azt mondta, hogy megrendítette a baleset. „A mentési munkálatok folyamatban vannak a szerencsétlenség helyszínén, és minden lehetséges segítséget megadunk az érintetteknek” - írta Twitter-oldalán.

Amit Shah belügyminiszter „mélyen megrendítőnek” nevezte az esetet. A túlélők döbbenetes jelenetekről számoltak be. „10-15 ember zuhant rám, amikor bekövetkezett a baleset, majd minden összeomlott. Én a kupac alján voltam. Megsérült a kezem és a tarkóm is. Amikor kijöttem a vasúti vagonból, láttam, hogy valaki elvesztette a kezét, a lábát, más valakinek pedig teljesen eltorzult az arca” - idézte fel az indiai ANI hírügynökségnek az egyik férfi. Az államban gyásznapot hirdettek.

Indiában található a világ egyik legnagyobb vasúti hálózata és annak ellenére gyakoriak a balesetek, hogy folyamatosan százmillió dolláros nagyságrendekben költenek az infrastruktúra javítására.

Ez volt India legsúlyosabb vasúti balesete ebben az évszázadban. Az ország eddig legnagyobb vonatszerencsétlensége 1981-ben történt. Ekkor a rossz időjárási körülmények közt egy túlzsúfolt szerelvény kisklott, majd egy folyóba zuhant Akkor legkevesebb 800 ember veszítette életét.

