Molnár Zsolt;Kárpát-medence;Nemzeti Összetartozás Napja;nemzeti összetartozás bizottsága;

2023-06-04 13:48:00

Molnár Zsolt: Egy nemzet akkor lehet sikeres, ha sorsfordító kérdésekben nem megosztott

Súlyos politikai felelősség terheli azokat, akik megosztanak egy nemzetet, hiszen ezzel gyengítik a nemzet összetatozását – mondta a nemzeti összetartozás napján az MSZP pártigazgatója.

„Itt vagyunk a nemzeti összetartozás napján egy olyan helyen, ahol az 1848-49-es honvédek nyugszanak, akik hősként harcoltak a nemzeti függetlenségért, a magyar szuverenitásért” – mondta Molnár Zsolt, a Nemzeti Összetartozás bizottságának alelnöke, az MSZP pártigazgatója vasárnap, az Új Köztemetőben tartott sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy ez egy olyan korszaka volt a történelemnek, amikor a magyar nemzet példátlanul egységes volt, és példát mutatott a későbbi történelmi korszakoknak is. Azok a célok, amelyekért akkor küzdöttek a magyar honvédek, ma is aktuálisak, mint ahogy a 12 pont is aktuális – hangsúlyozta.

Molnár Zsolt kiemelte, hogy az első világégést lezáró igazságtalan béke megcsonkította a magyar nemzetet, új határokat jelölt ki, azonban lelki értelemben nem tudta megtörni a magyarságot. Ezt bizonyítja az is, hogy jelenleg a Kárpát-medencében a magyar a legtöbbek által beszélt nyelv.

„Egy nemzet akkor lehet sikeres, ha sorsfordító kérdésekben nem megosztott. Súlyos politikai felelősség terheli azokat, akik megosztanak egy nemzetet, hiszen ezzel gyöngítik a nemzet összetatozását” – fogalmazott Molnár Zsolt.

Majd arról beszélt, hisznek abban, hogy

Sajnos most is egy háború zajlik, ahol magyar származású, magyar nemzetiségű honfitársaink egy fronton gubbasztanak és küzdenek – folytatta, hozzátéve, „szolidárisak vagyunk velük, hiszen ők is a nemzet részei”. Hangsúlyozta, hogy elutasítanak mindent, ami kirekeszt bárkit is a nemzet fogalmából.

Végül leszögezte, hogy a leghatározottabban elutasítanak mindenkit, aki pártpolitikai kérdést csinál a nemzeti kérdésből. „A hazaszeretetnek nincsen párthovatartozása. Erre kérünk mindenkit, hogy vegye tudomásul, és tanuljon a múlt hibáiból, a múlt bűneiből, hiszen azok már több világégéshez és nemzeti sorstragédiákhoz vezettek. A magyarság megtörhetetlen, azonban nekünk, magyaroknak közös a felelősségünk, közös a sorsunk, és közös a jövőnk” – mondta a pártigazgató.