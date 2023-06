MTI-Népszava;

ellenzék;párbeszéd;Európai Zöldpárt;

2023-06-04 16:41:00

Az európai zöld pártcsalád tagja lett a Párbeszéd

A párt fontos mérföldőként értékelte ezt.

Fontos mérföldkőhöz ért a Párbeszéd - Zöldek, az Európai Zöld Párt 37. kongresszusán az európai zöld pártcsalád hivatalos tagjává választották - közölték a párt társelnökei online sajtótájékoztatón vasárnap, Bécsből bejelentkezve.

Szabó Rebeka, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője kijelentette, a bécsi kongresszuson jelen lévő zöld politikusok egyetértettek abban, hogy Európában igazságos zöld átmenetre van szükség, hogy a fenntarthatóságot kell a középpontba helyezni, és hogy a klímaválság és az élővilág válságának árát nem a legszegényebbekkel kell megfizettetni. „Fontos gondolatok hangzottak el az energiaválságról, hogy az európai zöldek békét szeretnének Európában, ezért is fontos, hogy a Párbeszéd - Zöldek ma tagja lett az európai zöld pártcsaládnak” - mondta Szabó Rebeka.

Tordai Bence országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy annak az európai zöld pártnak lettek most a tagjai, „amely 2019-ben története legsikeresebb EP-választásán volt túl, amelynek köszönhetően az európai politika végre kellő súllyal kezdte el kezelni a zöld átmenet kérdését”. Ennek köszönhető, hogy a klímaválságra Európa adja a legbátrabb választ az egész világon - tette hozzá. Hangsúlyozta, a zöldek nemcsak a klímáért és a társadalmi igazságosságért küzdenek, hanem a demokráciáért, a szolidaritásért és a magyar jogállamért is. Tordai Bence megemlítette Rui Tavarest, Judith Sargentinit, Gwendoline Delbos-Corfieldet és Daniel Freundot, akik - mint mondta - „Jávor Benedekkel közösen dolgozva védték meg a magyar emberek jogait”. Kitért arra, hogy a Párbeszéd - Zöldek a jövő évi európai parlamenti választásra készülve választotta meg EP-listavezetőnek Jávor Benedeket, aki „már megmutatta, mit jelent a zöld átmenet”. Tordai Bence köszönetet mondott eddigi munkájáért Karácsony Gergelynek és Szabó Tímeának is.