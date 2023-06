P. L.;

Lassú Trianon, erős lelkek, adománygyűjtés Beregszásznak – Így emlékeztek az ellenzéki pártok a nemzeti összetartozás napján

Szinte minden ellenzéki párt tett közzé megemlékező bejegyzést, a DK-t úgy tűnik, nem érintette meg a téma.

Június 4-e a trianoni békediktátum évfordulója, 1920-ban ezen a napon írták alá az első világháború lezárásaként azt a dokumentumot, amelynek következményeként Magyarország elvesztette területének mintegy kétharmadát, a Magyar Királyság csaknem 21 millió fős lakossága bő 7 és fél millióra csökkent, s mintegy 3,3 millió magyar az új magyar állam határain kívül rekedt.

A diktátumról számos politikai vezető és párt megemlékezett a Facebookon. Orbán Viktor Kalmár Pál Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország című dalát osztotta meg.

Karácsony Gergely főpolgármester Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármesterrel jelentkezett be közös videóbejegyzésében. A főváros vezetője úgy fogalmazott: 103 évvel ezelőtt a trianoni döntés a fájdalmában egységesítette a nemzetet, ma már azonban közös fájdalmaink sincsenek, mert a politikai viták ma arról szólnak, hogy ki a része a nemzetnek és nem pedig arról, hogy mi a nemzet érdeke. Karácsony Gergely leszögezte, ők ezt másképp látják. Azon ugyanis lehet vitatkozni, hogy mi a nemzet érdeke, az viszont nem lehet vita tárgya, hogy ki tartozik a nemzethez.

– Nem kérdés, hogy szolidaritást kell vállalnunk a határon túl élő magyar közösségekkel. És nem kérdés, hogy a nemzeti összetartozás határokon innen és túl minden magyarra vonatkozik. Most leginkább az Ukrajnában élő honfitársaink esetében életbevágó ez a szolidaritás kifejezése – írta bejegyzésében a főpolgármester. Ehhez kapcsolódóan a videóbejegyzésben bejelentették, hogy adománygyűjtő akciót indítanak Budapest és Ferencváros testvérvárosának, Beregszásznal. Az adományokat a beregszászi kórház részére ajánlják fel, maga Fővárosi Önkormányzat pedig a felújítás alatt álló Lánchíd egykori kandellábereit ajánlja fel egy jótékonysági árverés keretében, az ebből befolyt pénzből támogatják a kárpátaljai várost.

A Jobbik megemlékező bejegyzésében azt közölte, 1920. június 4-én a győztes nagyhatalmak képviselői „Vae victis” alapon döntöttek a történelmi Magyarország feldarabolásáról. „Az igazságtalan békediktátum több mint 3 millió magyar honfitársunkat gyűrte idegen államok fennhatósága alá. Az igazságtalanság mindig igazságtalanság, őseink szenvedése lelkünkben örök fájdalom, országunk kifosztása, hazánk kisemmizése, valamint nemzetünk gátlástalan kirablása több mint száz év elteltével is a magyarság ellen elkövetett történelmi bűn marad” - jelezték, a közzétett képen pedig Wass Albert sorait idézték: „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség”.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke bejegyzésében egyebek között azt írta: „A múltat megváltoztatni nem tudjuk. A jövőnk viszont rajtunk múlik. Ha viszont csak a múltba nézünk, ha nem teszünk többet a felelőskeresésnél és az önsajnálatnál, akkor a békediktátum következményeit mindennap újra fogjuk élni.”

Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője úgy vélekedett, szimbolikus, hogy egyik legnagyobb nemzeti sorstragédiánk idén egybeesik a pedagógusnappal, ugyanis amiben élünk az egy „lassú Trianon”. „Akkor, 1920-ban egyetlen tollvonással tették tönkre idegen hatalmak egy nemzet jövőjét. Ma évről évre, lépésről lépésre fosztja meg a nemzetet jövőjétől az oktatás lezüllesztésével a saját kormánya” - fogalmazott, hozzátéve, az oktatás súlyos válsága miatt lassan, de biztosan menetelünk egy nemzeti katasztrófa felé.

A Mi Hazánk Deák Ferencet idézte bejegyzésében: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges” - jelezték.

Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója, egyben a Nemzeti Összetartozás Bizottság szocialista alelnöke az Új köztemetőből jelentkezett be videóbejegyzéssel. Ebben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc példáját hozta fel, amikor a magyarság példátlan egységet mutatott. – Az első világégést lezáró igazságtalan béke megcsonkította a magyarságot, lelkileg azonban nem tudta megtörni - mondta, hozzátéve, a Kárpát-medencében ma is a magyar a legtöbbek által beszélt nyelv és abban bíznak, hogy ez sokáig így is fog maradni. Egy nemzet akkor lehet sikeres, ha a sorsfordító kérdésekben nem megosztott, ezért súlyos politikai felelősség terheli azokat, akik megosztanak egy nemzetet, hiszen ezzel gyengítik annak összetartozását - fogalmazott a politikus.

A Demokratikus Koalíció részéről eddig sem magának a pártnak, sem Gyurcsány Ferencnek vagy Dobrev Klárának nem futotta egy megemlékező bejegyzés közzétételére a nemzeti összetartozás napja alkalmából.