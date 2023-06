P. L.;

2023-06-04 17:47:00

Feljelentést tesz Karácsony Gergely szerint hamis tanúzással akarta lecsukatni a NER

A főpolgármester szerint az ügy még szórakoztató is lehetne, ha nem folyt volna miatta hónapokig kitartó lejáratókampány.

Hivatali visszaélés miatt feljelentést tesz Karácsony Gergely, miután két tanú egybehangzó állítása szerint hamis tanúzással akarta „lecsukatni” a NER őt és Kiss Ambrus-főpolgármester-helyettest - erről a főpolgármester írt a Facebookon.

„Emlékeztek még a Városháza-ügynek nevezett kamura? Másfél éve egy orosz módszertan szerinti, orosz érdekeket is kiszolgáló kompromat, vagyis egy konstruált, hazug lejárató kampány folyt ellenem és az egyik helyettesem ellen” - írta, majd felidézte a hvg360 cikkét, amely szerint a Városháza-gate-ként elhíresült ügyben az egyik gyanúsított arról vallott, hogy az egyik tanú - akiről kiderült, hogy Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő ismerőse - arra próbálta rávenni őt, hogy tegyen terhelő vallomást Karácsony Gergelyre és Kiss Ambrusra, noha személyesen még csak nem is ismeri őket. A gyanúsított állítását egy másik tanú is megerősítette.

Karácsony Gergely szerint ez az egész ügy olyan, mintha csak egy ZS-kategóriás KGB-filmet néznénk, ami még szórakoztató is lehetne, „ha nem folyt volna hónapokig tíz- és tízmilliókkal megtámogatott lejárató kampány, ha nem szálltak volna ki házkutatásra, ha nem asszisztált volna ehhez az országos és a fővárosi Fidesz”. A főpolgármester szerint nincs kétség afelől, hogy „a hatalom eltanulta orosz gazdáitól, hogy bizonyítékokat konstruáljon és hamisítson, csak még ebben is bénák”.

A városvezető előre bocsátotta, hogy ha a közeledő kampányidőszakban, hasonló „ügyek” pattannának ki, vagy a most folyó lejáratókampányok hirdetései elérik az embereket, emlékezzenek rá, hogy a propagandagépezet gátlástalanul hazudik és hamisítani próbál. Addig is viszont feljelentést tesz hivatali visszaélés gyanúja miatt az eset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása érdekében.

Az úgynevezett Városháza-ügy még 2021 novemberében indult, amikor is előbb az Index egy furcsa szerződés két oldalát kiszivárogtatva arra a megállapításra jutott, hogy Budapest vezetése eladná a Városháza épületét. Karácsony Gergely az állítást csakhamar cáfolta és feljelentést tett az ügyben. Ezt követően egy jól felépített lejáratóhadjárat indult, amit egy Anonymus-maszkba öltözött figurával igyekeztek felettébb sejtelmessé tenni, s egyre másra szivárogtatták ki az ügy állítólagos részleteit. Kiderült, hogy mégis lehetett olyan időszak, amikor a főváros a Városháza eladásának lehetőségét vizsgálta, amikor is Barts J. Balázs, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezetője egy ilyen verzió ismertetésének ügyében járt el. Az esetleges vevők hátterében az orosz Rahimkulov család sejlett fel, de a főváros állítása szerint Bartsnak minderre nem volt felhatalmazása, ezért Karácsony Gergely fegyelmiben részesítette.