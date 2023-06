nepszava.hu;

2023-06-06 07:26:00

Ingyen magánkézbe adná a közpénzekből felújított kastélyokat egy törvényjavaslat

Ráadásul csak azokat a kastélyokat kell továbbra is közcélra hasznosítani, amelyekben közgyűjtemény működik.

Az eredeti törvényjavaslat 12 kastélyt jelöltek ki (köztük a pécelit) magánkézbe-adásra, az újabb javaslatban azonban már nincs ilyen lista, ami azt jelenti, hogy minden állami tulajdonú kastély magánkézbe adható lenne. Ráadásul csak azokat a kastélyokat kell továbbra is közcélra hasznosítani, amelyekben közgyűjtemény működik. A péceli kastélyt azonban nem sokkal a törvényjavaslat megszületése előtt bezárták. A Momentum szerint több kastélyt is azért zárhattak be korábban, hogy majd arra lehessen hivatkozni átadásukkor, hogy nem látnak el közfeladatot.

A még be nem terjesztett törvényjavaslat értelmében ráadásul a kastélyokban található ingóságokat (bútorokat, festményeket) is ingyen átadhatják magántulajdonosoknak, kivéve akkor, ha ezek a kastélyban működő múzeum vagy közgyűjtemény részét képezik.

A kormány a híradó kérdésére azt válaszolta, nem ingyen adják a kastélyokat, mert cserébe „példaértékű fejlesztésüket és üzemeltetésüket” várják el. A törvénytervezet társadalmi egyeztetése és a parlamenti viták során a minisztérium minden kérdésre választ ad majd – tették hozzá.

Lázár János április közepén arról beszélt, a kastélyokat nagyobb cégek, például például a Mol, az OTP vagy a Richter kaphatnák meg az államtól. Az OTP és a Richter nem zárkózna el ettől.