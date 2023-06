Juhász Dániel;

rendőrség;felmérés;tüntetés;diák;könnygáz;

2023-06-06 06:05:00

Itt a felmérés, még a Fidesz-híveknek sem tetszik, hogy a rendőrök könnygázzal fújták le a tüntető diákokat

A magyarországi felnőttek 67 százaléka egyáltalán nem, további 6 százalékuk inkább nem tartja helyesnek, hogy a rendőrség könnygázt vetett be azok ellen a diáktüntetők ellen, akik Orbán Viktor miniszterelnök budavári irodájánál megpróbálták elbontani az ott felállított kordonokat – derült ki a Publicus Intézet lapunknak készített reprezentatív felméréséből.

A válaszadók 17 százaléka viszont teljesen, további 4 százalékuk inkább jogosnak tartja a rendőri intézkedéseket.

A kérdés megítélése politikailag megosztó, még az általában végletekig egységes kormánypárti tábort is majd kettészakítja az ügy. A Fidesz-KDNP híveinek 49 százaléka „inkább helyesnek” tartja a könnygáz bevetését, viszont meglehetősen nagy részük, 42 százalékuk nem ért egyet azzal. Az ellenzékiek 97 százaléka, a politikailag bizonytalanok 84 százaléka inkább helyteleníti a diákok lefújását. Érdekesség, hogy a kormánypártiak 16 százaléka egyáltalán nem is hallott arról, hogy a diáktüntetéseken oszlattak és könnygázt vetettek be a rendőrök.

Az elmúlt időszak tanár-diák tüntetéseiről azonban a magyar felnőtt lakosság 95 százaléka hallott már. A pártpreferenciákat tekintve az ellenzékiek 99 százaléka, a kormánypártiak 95 százaléka, a bizonytalanok 92 százaléka válaszolt igennel erre a kérdésre. E szerint a tavaly év elején indult tiltakozási hullám azt a célját már biztosan elérte, hogy a társadalom mind szélesebb körben értesüljön az oktatás problémáiról.

A felmérés szerint azoknak a 84 százaléka, akik hallottak a tüntetésekről, azzal is tisztában vannak, hogy a megmozdulások az oktatás helyzetének javításáért, a tanárok méltóbb anyagi megbecsülésért, majd a pedagógusok jogait korlátozó új státusztörvény ellen indultak. A kutatásból az is kiderült, hogy legnagyobb arányban a politikailag bizonytalanok körében ismerik a tanárok, diákok üzeneteit, céljait (94 százalék), az ellenzékieknél ugyanez 89 százalék, a kormánypártiaknál 69 százalék.